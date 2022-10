Tyson Fury contre Oleksandr Usyk: les pourparlers pour un affrontement incontesté pour le titre des poids lourds commenceront la semaine prochaine, révèle Bob Arum | Nouvelles de boxe

Les discussions sur l’affrontement incontesté des poids lourds de Tyson Fury avec Oleksandr Usyk débuteront dans les prochains jours.

Bob Arum, qui promeut Fury avec Frank Warren, a révélé à Sports du ciel qu’il compte rencontrer Usyk et ses représentants ce jeudi à New York.

“Oleksandr Usyk, je le considère comme un très bon ami parce qu’il est le meilleur ami de Vasiliy Lomachenko. Ils sont très proches, sont allés aux mêmes Jeux Olympiques, et ils partagent un manager à Egis Klimas qui est un très bon ami à nous et par coïncidence nous [Top Rank] fera la promotion du prochain combat de Vasiliy le 29 octobre depuis le Madison Square Garden”, a déclaré Arum Sports du ciel.

“Egis et Oleksandr Usyk seront là et je dînerai avec eux sans aucune question, probablement le jeudi soir avant le combat et j’aurai donc une très longue discussion avec eux sur leurs plans et quand cela pourrait être dans leur intérêt de poursuivre le combat.

“Je sais par des conversations précédentes avec eux deux qu’ils veulent ce combat contre Tyson Fury.”

Usyk avait l’air formidable en battant Anthony Joshua dans deux combats consécutifs et détient les ceintures unifiées des poids lourds WBO, WBA et IBF, tandis que Fury est le champion en titre de la WBC.

Un combat entre les deux opposerait les meilleurs poids lourds du monde et créerait un champion incontesté.

“S’il y a quelqu’un dans le coin qui a vraiment de bonnes chances avec Tyson Fury”, a ajouté Arum, “c’est Oleksandr Usyk.”

Cependant, rien ne serait définitif ou signé avant la défense du titre de Fury contre Dereck Chisora ​​au Tottenham Hotspur Stadium de Londres le 3 décembre.

“Chisora ​​n’a pas été sélectionné par Frank Warren et moi-même pour Tyson juste à l’improviste”, a déclaré Arum. “Les gens ont tendance à oublier, oui Chisora ​​a perdu deux fois au début contre Tyson, mais souvenez-vous de son combat avec Usyk où il a donné la vie et la mort à Usyk dans ce combat, puis beaucoup ont pensé qu’il aurait pu remporter une victoire dans ce combat.

“Si vous vous préparez à combattre Usyk, combattez un gars qui est entré avec lui et l’a emporté dans les eaux profondes.

“Chisora ​​n’est pas seulement une promenade. Chisora ​​a démontré une puissance de frappe énorme et si vous perdez votre concentration et qu’il vous frappe au bon endroit sur le menton, peu importe le type de menton de Tyson Fury, c’est dangereux.”

Le promoteur est cependant catégorique sur le fait que Fury vs Usyk finira par se concrétiser.

“Nous ne signerons rien tant que le combat contre Chisora ​​ne sera pas terminé”, a expliqué Arum. “Je ne compte pas mes poulets avant qu’ils ne soient éclos. J’attendrai que ce combat soit terminé.”

Mais il a noté: “Je suis convaincu qu’entre Frank Warren et moi-même, nous passerons la ligne.”

Arum est également persuadé que, malgré les discussions sur la retraite plus tôt cette année, Fury sera là pour de nombreux autres combats à venir.

“Quand il a dit qu’il prenait sa retraite, je ne l’ai jamais cru”, a déclaré le promoteur. “Bien que je pense qu’il était sincère quand il l’a dit, je pense qu’il s’est rendu compte que pour le maintenir, il avait besoin de boxe comme un toxicomane a besoin d’une drogue. Parce que cela le fait pomper et justifie son existence. J’ai pendant des années considéré Fury comme quelqu’un qui continuera à se battre aussi longtemps qu’il le pourra.

“C’est quelque chose qui est très, très important pour son psychisme.”

Arum a ajouté à propos de Fury: “Il est si inhabituel pour un poids lourd parce qu’il est si grand, c’est un si bon boxeur et il peut aussi prendre un bon coup de poing et assommer un adversaire.

“Il a tous les outils et même lorsque les outils avec certains d’entre eux commenceront à diminuer, comme ils le seront probablement dans trois ou quatre ans, il en aura encore assez pour continuer. Comme l’a fait George Foreman, qui a assommé Michael Moorer pour le titre des poids lourds quand il avait 45 ans.

“Tu parles d’un gars plus grand que nature. Ce gars est quelque chose de spécial.”