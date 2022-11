Tyson Fury contre Oleksandr Usyk combat de championnat incontesté accueilli par WBC; Deontay Wilder affrontera le vainqueur en 2023 ? | Nouvelles de boxe

Le moment est venu pour Tyson Fury de rencontrer Oleksandr Usyk dans un combat incontesté pour le championnat des poids lourds au début de 2023, selon le président de la WBC, Mauricio Sulaiman.

Pour que le combat ait lieu, Fury devrait passer par la défense volontaire de la semaine prochaine du titre WBC contre Derek Chisora.

Mais il ne sera pas obligé de boxer un challenger obligatoire avant un combat avec Usyk, la liste des titres unifiée des poids lourds WBO, IBF et WBA, si ce combat peut être fait ensuite.

Sulaiman a dit Sports du ciel: “Il y a eu un réel intérêt à ce que Fury contre Usyk ait lieu, ce serait une grande possibilité et ensuite le vainqueur devrait combattre le WBC obligatoire une fois que cela serait confirmé.”

Image:

Fury fait une défense volontaire du titre contre Derek Chisora ​​la semaine prochaine





Sulaiman souligne que la WBC a soutenu les tentatives précédentes et infructueuses de faire le combat incontesté pour le championnat des poids lourds. Lorsque Deontay Wilder et Anthony Joshua détenaient tous les titres majeurs entre eux, des pourparlers ont eu lieu pour faire correspondre ces deux combattants. Ces négociations se sont finalement effondrées et les efforts pour faire de Joshua contre Fury pour toutes les ceintures ont également échoué ces dernières années.

“Le WBC a été extrêmement favorable aux combats d’unification”, a expliqué Sulaiman.

“Nous avons soutenu à l’époque Wilder contre Joshua, cela ne s’est pas produit. Ensuite, nous avons soutenu quand le temps pourrait être à nouveau pour Fury contre Joshua, puis nous soutenons Fury contre Usyk.

“Si cela se produit, ce sera un combat formidable pour le monde et le WBC y est favorable tant que les droits du candidat obligatoire ne sont pas enfreints. Le moment semble donc très propice pour que cela se produise.”

Image:

Usyk détient les ceintures WBO, IBF et WBA





Une autre séquence de combats passionnants de poids lourds a eu lieu pour décider qui sera le challenger obligatoire pour le titre de Fury.

Wilder et Andy Ruiz ont reçu l’ordre de s’affronter pour gagner une chance à la ceinture WBC de Fury, bien qu’une date pour ce concours n’ait pas encore été fixée.

“Nous avons fait un tournoi avec Ruiz combattant [Luis] Ortiz, Ruiz a gagné, avec Wilder combattant [Robert] Helenius, Wilder a gagné. Maintenant, ils vont tous les deux se rencontrer pour déterminer le candidat obligatoire de la division des poids lourds WBC”, a déclaré Sulaiman.

“C’est un scénario très prometteur et très intéressant chez les poids lourds avec autant de combats qui peuvent être faits.”

Image:

Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, a déclaré à Sky Sports qu’il était très favorable à l’unification des titres





Cela signifie que si Wilder gagnait, il se mettrait sur la bonne voie pour un quatrième combat avec Fury.

“Wilder, il a été champion du monde de la WBC pendant cinq ans, très dominant. Il a le pourcentage de KO le plus élevé, sa dernière sortie a été très impressionnante avec un KO à un coup de poing, un coup de poing dramatique”, a déclaré Sulaiman.

“Ruiz a un grand public. Il a fait la scène mondiale quand il a battu Joshua par KO et c’est un combattant que vous ne pouvez jamais exclure.

“Donc, ce combat devrait s’avérer être un très bon match, puis un candidat obligatoire très solide pour le WBC.”