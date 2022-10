Tyson Fury contre Anthony Joshua: “Nous n’allons pas jouer à un jeu”, déclare le promoteur d’AJ Eddie Hearn | Nouvelles de boxe

Les négociations pour le super-combat des poids lourds Tyson Fury contre Anthony Joshua échouent.

Eddie Hearn, le promoteur de Joshua, pense que le combat ne sera pas confirmé, du moins pour la date évoquée du 3 décembre.

Cependant, il insiste pour qu’ils restent ouverts à de nouvelles discussions.

“En ce qui nous concerne, le combat est terminé. Nous sommes heureux de poursuivre les discussions”, a déclaré Hearn.

“Dans notre esprit, il ne combat pas Anthony Joshua. Nous sommes plus qu’heureux de poursuivre ces conversations, mais ce qu’on nous a dit, c’est que la date limite est dépassée, tout comme le pays tout entier.

“Nous avons renvoyé la version finale du contrat, ils sont revenus avec des points et on nous a dit que le combat était terminé par l’homme lui-même.”

Fury a publié une date limite publique pour que Joshua signe le contrat pour affronter Fury la semaine dernière. Aucun autre progrès dans la lutte n’a été réalisé depuis lors.

“Ils nous ont finalement donné des conditions et une date qu’ils pensaient que nous n’accepterions pas. Nous avons accepté cela. Nous étions prêts à partir. S’ils signaient le contrat lundi, ils se sont disputés. On nous a demandé d’accepter l’accord. avant lundi, puis on nous a demandé de nous mettre d’accord avant mercredi. Nous avons reçu les commentaires mercredi. Nous n’allions jamais signer le combat [then]et on nous a dit que le combat était terminé », a déclaré Hearn.

“C’est toujours là. C’est toujours ouvert à la discussion. Mais nous n’allons pas jouer à un jeu avec un mec qui vient juste de dire à AJ que c’est fini, et puis c’est un dosser, il doit le signer, etc.

“Menez votre combat si vous combattez quelqu’un d’autre, et nous ferons notre truc et nous verrons ce qui se passera.”