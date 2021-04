Tyson Fury contre Anthony Joshua Megafight «  Mort dans l’eau  »

Une confrontation entre les poids lourds entièrement britanniques entre Anthony Joshua et Tyson Fury en juillet ou en août est « mort dans l’eau », selon le promoteur de Fury. Le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, a déclaré jeudi qu’il était « à 100% confiant » que le combat se produirait malgré les retards dans la finalisation du super combat. L’Arabie saoudite, où Joshua a remporté un match revanche contre Andy Ruiz Jr en décembre 2019, aurait offert une énorme somme pour accueillir le combat. Bob Arum, cependant, pense qu’il ne sera pas possible de terminer les négociations à temps et a appelé les deux boxeurs à organiser d’autres combats.

« Il faudra des mois aux Saoudiens pour faire leur diligence raisonnable sur une telle affaire », a déclaré Arum au Telegraph. Cela pourrait prendre des mois pour que tout se déroule. Cela pourrait même prendre jusqu’en 2022, comme c’est le cas actuellement.

«Le combat de juillet ou août est mort dans l’eau en ce qui nous concerne. Les deux combattants doivent partir et avoir d’autres combats cet été pendant que les négociations pour ce combat au Moyen-Orient se concluent.

«Il est absurde ce que Hearn dit que c’est un accord conclu. Si nous venions de conclure un accord sur le site sans toutes les autres complications qui se sont produites, nous aurions un combat maintenant. Tyson Fury est furieux à ce sujet et refuse de continuer à attendre. «

Le combat sera le plus riche de l’histoire de la boxe britannique, les deux hommes détenant les quatre principaux titres mondiaux dans la division des poids lourds entre eux.

