Tyson Fury contre Anthony Joshua : “Il n’y aura jamais de combat entre AJ et moi !” Pas de Joshua, plus de perte de temps », déclare Fury | Nouvelles de boxe

Tyson Fury a exclu de combattre Anthony Joshua à tout moment dans le futur.

Fury, le champion poids lourd WBC, et Joshua étaient en négociations pour un affrontement potentiel le 3 décembre. Ces pourparlers ont échoué et Derek Chisora ​​est intervenu pour boxer Fury à la place au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Fury a insisté sur le fait que Joshua avait maintenant perdu sa chance de l’affronter dans ce super-combat tout britannique.

“Il n’a pas de ceinture. Il n’a rien dont j’ai besoin et il n’y aura jamais de combat entre moi et lui. Point final”, a déclaré Fury. “Il y a trop de gâchis. Je n’y reviendrai pas. Ils sont trop difficiles à gérer.”

Les pourparlers entre les camps rivaux pour ce combat ont finalement échoué. Fury a insisté sur le fait que le blâme ne lui incombait pas.

“Le combat n’a pas eu lieu. La raison, je crois, est qu’ils n’ont jamais voulu que cela se produise et qu’ils n’ont jamais eu l’intention que cela se produise”, a déclaré Fury.

“La première semaine [of negotiations] Je crois qu’il était intéressé par le combat, puis il a réalisé la tâche ardue et il s’en est fait dissuader par son peuple et lui-même. Si ce n’était pas la raison, il serait ici en train de se battre à la place de Derek. Mais il ne l’est pas et c’est tout.”

Le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, a précédemment déclaré qu’il était ouvert à la discussion mais qu’il n’avait pas pu signer le contrat à temps pour les délais proposés par Fury.

Pour Joshua, Fury a soutenu: “Il n’y a plus de combats qui peuvent l’emporter sur Tyson Fury. Il n’y en a pas. Il n’y a plus d’argent à gagner en combattant Deontay Wilder ou Usyk pour la troisième fois. Le seul combat d’argent pour lui, n’est-ce pas? est maintenant de me combattre, mais cet oiseau s’est envolé.

“Pas de Joshua, pas plus, plus de temps perdu”, a-t-il poursuivi. “La façon dont il est, il est dans une position confortable et il a travaillé dur pour cela. Je ne vais pas discréditer ses performances ni discréditer ses réalisations. Ce que je peux discréditer, c’est son manque d’engagement envers le public britannique.

“Je vais dire ce que j’ai dit à Eddie Hearn à Arlington, au Texas. La différence entre moi et votre homme, c’est que votre homme est un homme d’affaires et que je suis un Spartiate.”

Fury s’attend à rencontrer Oleksandr Usyk dans une confrontation de championnat incontestée au premier trimestre de 2023. Il avait un avertissement pour la liste de titres unifiée WBO, WBA et IBF. “Je n’évalue pas Usyk. Les gens n’arrêtent pas de me parler d’Usyk, pourquoi Usyk ne pourrait-il rien faire avec Chisora?” dit le Britannique.

« Je vais l’éclabousser. Comment va-t-il faire quoi que ce soit avec moi ? Il ne le fait pas.

Fury a l’intention de boxer trois fois l’année prochaine et cela pourrait inclure deux combats avec la star ukrainienne et peut-être un concours avec Joe Joyce ou même un quatrième combat avec Deontay Wilder.

“Qui que je puisse avoir, je garantis que j’aurai trois combats l’année prochaine, à partir de février [with Usyk] et s’il veut une revanche, il peut avoir une revanche, puis quelqu’un à la fin de l’année. Wilder, s’il est obligatoire, Joe Joyce s’il est disponible, s’il se bouscule un peu. Daniel Dubois, il y a beaucoup de boeuf britannique à rechercher”, a suggéré Fury.

Fury avait sérieusement envisagé de prendre sa retraite après avoir battu Dillian Whyte plus tôt cette année au stade de Wembley. Mais il s’est retrouvé incapable de quitter le sport.

“En fait, j’ai pris ma retraite et je le pensais vraiment. Je sais que les gens ne me croiront pas, mais j’aurais pu mettre la main sur la Bible et passer un test de détecteur de mensonges. Quand j’ai dit que j’étais à la retraite, je le pensais vraiment”, a révélé Fury. .

“Cependant, je ne pense pas pouvoir vivre une vie normale. Je pense que j’ai besoin d’une aide médicale pour pouvoir le faire. S’il y a quelqu’un là-bas qui pourrait probablement m’aider, j’aimerais qu’il me contacte. Parce que Je ne pourrai pas quitter ce jeu et mener une vie normale, à moins que je ne sois formé pour cela. Parce qu’une vie normale est hors de propos pour moi, ne fonctionne pas.

“Demandez-moi quels objectifs j’ai? Aucun. Où voulez-vous être dans cinq ans? Nulle part. Je n’ai aucun objectif.

“Continuez et continuez à vous battre. C’est tout.”