Tyson Fury contre Anthony Joshua: combat “tué” d’Eddie Hearn, dit Bob Arum | Nouvelles de boxe

Bob Arum dit qu’Eddie Hearn a “saboté” un éventuel affrontement de poids lourds entièrement britanniques entre Anthony Joshua et Tyson Fury, accusant le promoteur de Matchroom de négociations “lents” et d’être opposé au combat depuis le début.

Fury s’est rendu à deux reprises sur les réseaux sociaux la semaine dernière pour fixer à Joshua et à son équipe une date limite pour signer un contrat acceptant le combat du 3 décembre, auquel le joueur de 32 ans a répondu en soulignant son intention de signer l’accord tout en expliquant qu’il était entre les mains de ses avocats compte tenu des détails les plus fins en jeu.

Lundi, Hearn a admis que les négociations avaient échoué et que, tout en étant ouvert à de nouvelles discussions, le combat était terminé “en ce qui nous concerne”.

Mais Arum a dit Sports du ciel c’est Hearn qui “a tué ce combat”.

“Il voulait le tuer parce que même pas plus tard qu’hier [Monday]s’il avait dit que nous nous réunissions tous et que nous nous asseyions dans une pièce et que tout soit finalisé, cela aurait pu être fait en quelques heures”, a déclaré Arum.

Matchroom a refusé de commenter lorsqu’il a été approché par Sky Sports Nouvelles.

Barry Jones dit qu'il a toujours pensé que le super combat entre Fury et Joshua était peu susceptible de se matérialiser



“Je veux dire, vraiment triste parce que je croyais vraiment que les deux combattants voulaient que ce combat ait lieu”, a ajouté Arum. “Le premier problème était bien qu’il y avait différents réseaux impliqués. Donc, il y a eu une réunion et, ô surprise, tous les réseaux ont signé et ils ont trouvé un moyen de le faire.

“Maintenant, M. Hearn s’est impliqué et il ne voulait pas que le combat se produise dès le départ, alors il l’a ralenti. Je suis dans ce métier depuis près de 60 ans, donc je peux dire quand quelqu’un ne veut pas quelque chose se produise, puis ralentit une négociation.

“Ici, une fois les pourcentages décidés, il n’y avait pas de vrais problèmes. Vous pouviez vous asseoir dans une pièce pendant trois heures et tout finaliser, mais Hearn a refusé de le faire. Je pense que c’était terrible de sa part parce que je connais Frank Warren et George, des partenaires de Queensberry, étaient prêts à rencontrer personnellement Eddie et à tout arranger.

“Je veux dire qu’il n’y avait pas de problèmes, qu’un combat ne se produise pas là où il n’y a pas de problèmes parce qu’un promoteur ne veut pas que cela se produise et est dans une position de blocage est à mon avis répréhensible.”

Fury avait fixé à Joshua une autre date limite la semaine dernière pour signer un contrat qui verrait la paire s'affronter en décembre



Hearn avait suggéré qu’Arum versait de l’eau sur le combat potentiel en exprimant des doutes sur sa matérialisation.

“Peut-être que j’ai dit que je pensais que cela n’arriverait pas, mais c’est parce que je connaissais Eddie, je savais qu’Eddie trouverait un moyen de saboter le combat”, a poursuivi Arum.

“Maintenant, je veux dire, n’est-ce pas ridicule? ‘Bob a dit que le combat n’aurait pas lieu, donc ce n’est pas de ma faute’. De quoi parlez-vous? Entrez dans une pièce avec Frank Warren et son fils George et déterminez le quelques problèmes qui ne sont vraiment rien et obtenir le combat.

“Mais, Eddie Hearn n’a plus vraiment rien dans son écurie et il s’accroche à AJ comme sa seule attraction potentielle.”

Mahmoud Charr s'est demandé si Fury avait "peur" de signer pour un combat après avoir révélé que son équipe avait tenté de contacter le promoteur du champion WBC, Frank Warren.



En menaçant de s’éloigner du combat si ses délais n’étaient pas respectés, Fury a suscité des critiques pour son rôle dans l’espoir que l’affrontement s’éteigne.

Cependant, Arum insiste sur le fait que le champion poids lourd WBC n’est pas à blâmer et a déclaré que les gens “blâmeront Eddie Hearn pour toujours” si le combat ne se concrétise pas.

“Tyson Fury est Tyson Fury. Il n’a pas été formé à la faculté de droit, donc il veut se battre, s’il impose des délais qui ne sont pas vraiment des délais parce qu’il envoie un message, lâchez-vous et faites ce que vous voulez”, Arum a continué.

“Il était clair que c’était le cas. Donc, personne ne devrait être blâmé pour que ce combat n’ait pas eu lieu, ni Tyson, ni AJ, ni personne d’autre qu’Eddie Hearn.”

Arum, quant à lui, reste optimiste quant à Fury face à Oleksandr Usyk pour le championnat incontesté des poids lourds dans les premiers mois de 2023.

“Absolument. Je reste en contact quasi quotidien avec Egis Klimas, le manager d’Usyk, car c’est aussi le manager des combattants que nous promouvons”, a déclaré Arum.

“Donc, je prends toujours une lecture à ce sujet et Klimas a dit que dans sa discussion avec des sites potentiels, ce serait la dernière semaine de février ou la première semaine de mars qui nous conviendrait tous.”