Tyson Fury « confirme » son prochain adversaire (VIDEO)

Le champion poids lourd WBC semble prêt à affronter Dillian Whyte

Le champion des poids lourds WBC et The Ring, Tyson Fury, a apparemment confirmé que son prochain adversaire sera le challenger obligatoire Dillian Whyte.

Dans son dernier discours vidéo cette semaine, le « Gypsy King » s’est adressé aux réseaux sociaux pour dire : « J’ai hâte de frapper le visage de Dillian Whyte. »

Se moquant de l’accent du Londonien, Fury a ajouté : « Je vais lui donner la meilleure cachette qu’il ait jamais eue de sa vie.

« Entraînez-vous dur parce que vous êtes en train de vous anéantir, bum, » il a averti Whyte.

👑 Le roi des poids lourds a parlé… @Tyson_Fury pic.twitter.com/pZ9ELfc5vw – Frank Warren (@frankwarren_tv) 27 janvier 2022

Le camp de Fury a reçu l’ordre de négocier avec Whyte’s après l’impressionnante victoire par élimination directe du Mancunien au 11e tour lors d’un combat de trilogie contre Deontay Wilder en octobre dernier.

Un délai pour parvenir à un accord a dû être repoussé à trois reprises, et a de nouveau été reporté de 48 heures cette semaine.

« Le World Boxing Council a de nouveau reçu des demandes des équipes de Tyson Fury et Dillian Whyte pour prolonger la période de négociations libres », a-t-il ajouté. le corps a confirmé dans un communiqué mercredi.

« Le WBC a accordé cette dernière prolongation et s’il n’y a pas d’accord, une offre de bourse aura lieu ce vendredi 28 janvier », il a souligné.

Il est temps d’intervenir et de prendre vos coups.@WBCBoxing @wbcmoro https://t.co/gmO1EubHmo – TYSON FURY (@Tyson_Fury) 26 janvier 2022

Partageant cette nouvelle sur Twitter, Fury a déclaré à Whyte que c’était « il est temps d’intervenir et de se faire battre ».

Et avec le dernier clip du Mancunien, il semble qu’une percée ait finalement été réalisée pour un combat qui pourrait avoir lieu dans une grande salle comme le stade de Wembley à Londres ou le stade de la Principauté à Cardiff dans le cadre d’un retour au Royaume-Uni pour Fury.

En ce qui concerne le paysage plus large des poids lourds, cela indique également qu’Anthony Joshua et son promoteur Eddie Hearn n’ont pas accepté des frais énormes de 20 millions de dollars pour se retirer d’un match revanche avec Oleksandr Usyk afin que Fury puisse essayer de soulager l’Ukrainien de la WBA, IBF, Sangles WBO et IBO.

Joshua sera désormais pressenti pour un match revanche avec Usyk dans le but de récupérer ses titres et enfin de mettre en place un blockbuster « Battle of Britain » avec Fury.