Tyson Fury confirme son intention d’épargner Wayne Rooney

Wayne Rooney assiste régulièrement à des matchs de boxe au Royaume-Uni. Ben Hoskins/Getty Images

Le détenteur du titre mondial des poids lourds WBC, Tyson Fury, a déclaré que le meilleur buteur de Manchester United, Wayne Rooney, avait accepté de s’entraîner avec lui en vue d’un combat proposé avec Oleksandr Usyk.

Plus tôt ce mois-ci, Fury a battu Derek Chisora ​​en 10 rounds pour conserver sa ceinture au Tottenham Hotspur Stadium. Fury a appelé Usyk mais un combat n’a pas encore été organisé.

Le “Gypsy King” a déclaré que Rooney l’aiderait à se préparer pour un combat contre l’Ukrainien.

“J’ai parlé à Wayne et il est bien partant”, a déclaré Fury. “Nous allons faire venir Wayne pour la préparation d’Oleksandr Usyk. Non [it’s not a joke], très sérieux. Il va venir au camp pendant environ quatre semaines pour m’aider.”

Rooney, manager du club MLS DC United, est un fan de boxe renommé qui assiste régulièrement à des matchs au Royaume-Uni.

Après la démolition de Chisora ​​en 10 rounds par Fury, Rooney a déclaré à TalkSPORT: “Je pense qu’il est le meilleur que nous ayons vu depuis longtemps, et je pense que personne ne le battra. Je pense que c’est une légende absolue pour ce qu’il a fait pour la boxe. Il est divertissant, ses compétences sont incroyables, sa mentalité est incroyable.

“Si je suis honnête, je pense probablement qu’il devrait être fait chevalier parce qu’il n’a pas eu peur d’aller à l’étranger, il a remporté des titres à l’étranger, les a défendus à l’étranger et il incarne tout ce qu’est la boxe.”

En réponse aux éloges de Rooney, Fury a déclaré jeudi qu’il espérait s’entraîner avec Rooney et a déclaré qu’il devra s’entraîner contre “quelqu’un de plus petit” en préparation de son combat souhaité avec Usyk.

“Wayne Rooney est une véritable légende”, a-t-il déclaré. “Et j’ai grandi en le regardant quand il était jeune pour l’Angleterre et United. Donc, c’est [an] incroyable, incroyable discours de sa part.

“C’est un grand fan de boxe, il vient également d’une famille de boxeurs. Donc, j’espère que nous pourrons avoir un petit combat à l’avenir. J’ai besoin de quelqu’un de plus petit pour se préparer à Usyk. Wayne, si vous écoutez, obtenez sur la soufflerie, fiston.”