Tyson Fury confirme son combat avec Anthony Joshua en Arabie saoudite et promet d’écraser AJ lors du «plus grand événement sportif de tous les temps» | Nouvelles de boxe

Tyson Fury a confirmé qu’il combattra Anthony Joshua en Arabie saoudite le 14 août pour devenir le champion incontesté des poids lourds et a promis que ce serait « le plus grand événement sportif jamais organisé sur la planète Terre ».

« J’ai des nouvelles énormes pour vous tous les gars », a déclaré Fury dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. «Je viens de téléphoner au prince Khalid d’Arabie saoudite, il m’a dit que ce combat était à 100%.

« 14 août 2021, heure d’été – tous les yeux du monde seront tournés vers le royaume d’Arabie saoudite.

«Et je ne peux pas attendre, répéter, je ne peux pas attendre, pour écraser Anthony Joshua sur la plus grande scène de tous les temps.

« Ce sera le plus grand événement sportif jamais organisé sur la planète Terre. Ne le manquez pas. Tous les yeux rivés sur nous. »

Plus à venir…

