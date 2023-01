Tyson Fury confirme que le retour sur le ring est “imminent” alors que les pourparlers incontestés pour le titre des poids lourds d’Oleksandr Usyk se poursuivent | Nouvelles de boxe

Tyson Fury a confirmé que son retour sur le ring était “imminent” alors que les pourparlers se poursuivent sur un combat incontesté pour le titre des poids lourds avec Oleksandr Usyk.

Fury était présent à l’AO Arena de Manchester pour Billetterie Sky Sports Chris Eubank Jr contre la carte Liam Smith samedi soir, au cours de laquelle son partenaire d’entraînement Joseph Parker est sur la sous-carte.

Le détenteur du titre WBC a été en pourparlers pour un combat incontesté avec Usyk et a proposé une mise à jour exclusive.

Lorsqu’on lui a demandé quand il serait de retour sur le ring, Fury a déclaré à Sky Sports : “J’espère très bientôt.

“Je ne sais pas quand, mais c’est imminent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tyson Fury a fourni à Sky Sports une mise à jour sur le moment où il peut être attendu sur le ring.



“J’espère que nous le verrons dans les prochains mois ou quoi que ce soit d’autre. Je suis prêt à faire du rock and roll comme toujours. J’ai hâte de relever le défi.

“Vous devriez demander à tous les promoteurs et avocats à quelle distance nous sommes et tout cela, mais comme je le dis toujours à maintes reprises, nous ne sommes jamais sur le ring tant que nous ne sommes pas sur le ring et rien n’est allumé jusqu’à ce que vous me voir entrer dans ce ring.

“C’est à quel point nous en sommes vraiment loin. On ne sait jamais et dire que vous voulez combattre quelqu’un et le faire réellement est très différent.

“Nous avons vu ces grands combats ne pas se produire dans le passé à plusieurs reprises.

“Usyk semble être partant pour ça et je ne peux plus rien faire, je fais ce que je fais et j’espère que tout sera réglé.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Johnny Nelson pense que Tyson Fury prouvera sa domination en tant que roi des poids lourds en battant Oleksandr Usyk.



Bob Arum, PDG des promoteurs américains de Fury, Top Rank, a révélé que le lieu était le seul obstacle restant à la confirmation du combat, le Moyen-Orient menant la course.

Arum a dit Sky Sports Nouvelles le roi WBC et le champion WBA, WBO et IBF Usyk ont ​​accepté l’épreuve de force et s’attend à ce qu’un emplacement soit finalisé la semaine prochaine.

Un pays non spécifié du Moyen-Orient est l’hôte probable du concours très attendu en raison des énormes sommes d’argent dont on parle pour les deux boxeurs, mais si cela ne se produit pas, le stade de Wembley serait sur la table.

“Je suis très optimiste que le combat va avoir lieu”, a déclaré Arum Sky Sports Nouvelles.

“Les deux combattants ont accepté de faire le combat, la question est le site et nous parlons au Moyen-Orient parce qu’ils vont prétendument trouver la plus grosse bourse de l’histoire de la boxe.

“Et s’ils le font, c’est là que le combat ira parce que l’argent c’est de l’argent. S’ils ne le font pas, les deux combattants accepteront de faire le combat ce printemps à Wembley … mais le combat aura lieu à mon avis, certainement dans les quatre premiers mois de l’année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le promoteur Bob Arum révèle que Fury et Usyk ont ​​accepté de se battre, mais la date et le lieu n’ont pas encore été révélés.



“Les combattants veulent faire de leur mieux parce que la carrière d’un combattant, aussi grand soit-il, est limitée et ils veulent gagner le plus d’argent possible.

“C’est donc le seul problème – où le combat aura-t-il lieu? Je croirais que la semaine prochaine cela sera déterminé et ensuite nous aurons une annonce officielle de la date et du site du combat – mais ce combat se déroule. “

L’Arabie saoudite est devenue un lieu de prédilection pour la boxe à grande échelle ces dernières années, y compris la victoire aux points d’Usyk sur Anthony Joshua lors de leur match revanche en août dernier, bien qu’Arum ne soit pas tiré au sort sur le pays qui pourrait accueillir et a ajouté “un couple” sont en pourparlers.

Si les bourses promises ne se matérialisent pas, cela pourrait voir un retour à Wembley où Fury a défendu sa couronne WBC avec un arrêt au sixième tour de son rival national Dillian Whyte en avril dernier devant une foule de 95 000 personnes.

“Pour faire 95 000 personnes à Wembley, ce que nous avons fait pour le combat de Dillian Whyte… beaucoup de mes amis qui sont allés à ce combat ont dit que c’était l’une de leurs plus grandes, sinon la plus grande, expérience d’aller à un événement sportif”, dit Arum.

“Maintenant, si c’est un match d’unification entre Tyson et Usyk, ce sera encore plus spectaculaire.”

Chris Eubank Jr contre Liam Smith est le samedi 21 janvier, en direct sur Sky Sports Box Office. Réservez-le maintenant si vous êtes un Abonné Sky TV ou un Non abonné à Sky TV.