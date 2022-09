Tyson Fury cible un nouveau rival (VIDEO)

Le champion WBC dit qu’il veut combattre Anthony Joshua avant la fin de 2022

Les jours de Tyson Fury sur le ring de boxe ne sont pas encore terminés après que le «Gypsy King» ait appelé son rival britannique de longue date Anthony Joshua pour un combat pour disputer le titre des poids lourds WBC avant la fin de cette année.

Fury a flirté à plusieurs reprises avec la retraite du sport après sa victoire par élimination directe contre un autre Britannique, Dillian Whyte, lors de son dernier combat en avril dernier, mais a semblé revenir sur ses affirmations selon lesquelles il s’éloigne du sport qu’il a dominé ces dernières années. .

Fury a d’abord appelé à un combat de trilogie avec son ancien rival Dereck Chisora, avant d’exiger un combat avec son compatriote ukrainien champion du monde des poids lourds Aleksandr Usyk.

Mais Fury a de nouveau changé de tactique lundi, envoyant un défi ferme et délibéré à son rival britannique Joshua.

Cela survient après que Joshua a été battu pour la deuxième fois par Usyk lors de leur match revanche pour les titres WBA, IBF, WBO et IBO, sa défaite contre le cogneur ukrainien étant la troisième de Joshua lors de ses cinq derniers combats.

Il a également perdu par KO face à Andy Ruiz en 2019 avant de venger sa défaite six mois plus tard face au Mexicain-Américain.

Et malgré sa forme moins que stellaire, Fury dit qu’il veut que la “bataille d’Angleterre” entre les deux meilleurs poids lourds anglais de leur génération devienne enfin une réalité.

“Je pense que vous avez tous entendu dire que je vais bientôt me battre, dans les prochains mois», a déclaré Fury dans un bref clip publié sur les réseaux sociaux.

“Je pense qu’avant d’annoncer un adversaire, je dois le faire au cas où. Anthony Joshua, je sais que vous venez de perdre un combat contre Usyk et que vous n’avez pas de ceinture en ce moment. J’aimerais vous donner l’opportunité de me battre pour le championnat du monde des poids lourds WBC et le championnat linéaire dans les prochains mois.

“Vous sortez d’un combat de 12 rounds donc vous êtes en forme, vous êtes prêt. Je vous donne un préavis de quelques mois. Si ça t’intéresse, je t’enverrai la date et on pourra gronder. Une « bataille d’Angleterre » pour le championnat du monde des poids lourds WBC.

“Fais moi savoir si tu es intéressé. Sinon, je choisirai un autre adversaire.”

On ne sait pas quand la date limite pour l’appel de Fury pourrait expirer, mais le poids lourd géant avait déclaré dans des interviews aux médias la semaine dernière que son prochain combat devait être annoncé sous peu, et que même si un adversaire avait été sélectionné, il restait discret sur son identité.

“Je pense que ça va être annoncé la semaine prochaine», a déclaré Fury au journaliste Ariel Helwani sur BT Sport.

“Je sais contre qui je me bats et où je me bats. Il sera annoncé peut-être la semaine prochaine. Je ne peux pas vous dire qui c’est, parce que ça ne servirait à rien d’avoir une conférence de presse la semaine prochaine.”

Mais on soupçonne que la communauté de la boxe dans son ensemble, et apparemment Tyson Fury lui-même, ont un nom en tête pour savoir avec qui le «Gypsy King» devrait partager le ring dans ce qui serait son 34e concours professionnel.

Il reste juste à voir si Joshua et son promoteur Frank Warren sont d’accord.