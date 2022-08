Tyson Fury appelle à l’action contre le crime au couteau après que son cousin a été poignardé à mort

Le champion des poids lourds WBC, Tyson Fury, a exhorté le gouvernement britannique à prendre des mesures plus sévères contre les crimes au couteau après que son cousin a été poignardé à mort dans les premières heures de dimanche.

Les médias britanniques ont rapporté que le cousin de Fury, Rico Burton, 31 ans, était l’une des deux personnes attaquées à Manchester. Burton et un garçon de 17 ans ont tous deux subi des coups de couteau, ce dernier étant toujours à l’hôpital avec des blessures graves.

“Mon cousin a été assassiné la nuit dernière, poignardé au cou, cela devient des idiots ridicules qui portent des couteaux”, a déclaré Fury dans un post sur Instagram.

« Cela doit cesser dès que possible. Le gouvernement britannique doit imposer des peines plus lourdes pour les crimes au couteau, c’est une pandémie et vous ne savez pas à quel point c’est grave tant que ce n’est pas l’un des vôtres !

“La vie est très précieuse et elle peut être emportée très rapidement, profitez de chaque instant.”

Le message de Fury comprenait une image qui disait “Arrêtez le crime au couteau” et un hashtag disant “seuls les lâches portent des armes”.

La police a ouvert une enquête pour meurtre sur l’incident, le surintendant Ben Ewart de la police du Grand Manchester déclarant lors d’une conférence de presse que deux hommes, âgés de 21 et 20 ans, ont été arrêtés pour l’attaque “spontanée et imprévue” et restent en détention.

Un rapport de l’Office britannique des statistiques nationales en juillet a déclaré que les infractions enregistrées par la police impliquant des couteaux ou des instruments tranchants (crime activé par un couteau) ont augmenté de 10% pour atteindre 49 027 infractions en Angleterre et au Pays de Galles au cours de l’année jusqu’en mars 2022.

