Tyson Fury: Anthony Joshua et moi avons inspiré les poids lourds britanniques à devenir champions du monde | Nouvelles de boxe

Tyson Fury et Anthony Joshua sont d’accord sur peu.

Ils ne semblent certainement pas sur le point de parvenir à un accord pour se battre de sitôt. Mais Fury pense qu’ils ont tous deux tracé une voie que d’autres poids lourds britanniques peuvent suivre.

« Je pense que nous leur avons donné beaucoup à viser, avec moi et AJ », a déclaré Fury. Sports du ciel.

« Nous leur avons donné beaucoup d’espoir que cela puisse être fait. Parce qu’avant que je ne devienne champion du monde, la Grande-Bretagne n’avait peut-être eu que six ou cinq championnats du monde. » [heavyweight] champions à travers l’histoire de la boxe.

« Tout d’un coup, nous en avons eu quelques-uns de plus ces derniers temps », a-t-il poursuivi. « Beaucoup de poids lourds mondiaux hautement classés. Je pense que nous avons inspiré beaucoup de gens et j’espère qu’ils pourront continuer et continuer à bien faire dans la division. »

Mais s’il reconnaît à quel point certains des poids lourds en hausse du Royaume-Uni sont capables, il ne voit aucun d’entre eux rivaliser avec lui ou Joshua pour l’instant.

« Je pense que nous avons beaucoup de talent. Le jeune David Adeleye, Solomon Dacres, Johnny Fisher, Frazer Clarke, Nathan Gorman, Daniel Dubois », a déclaré Fury. « Il y a beaucoup de talents brûlants qui arrivent dans ce pays en particulier.

« Je pense qu’il y a beaucoup de bons combats au niveau britannique en ce moment », a-t-il poursuivi.

« Je ne pense pas qu’ils soient proches du niveau mondial pour le moment. Ce ne sont que des jeunes, ils devraient donc se battre pour les titres anglais, peut-être le titre britannique. Je ne sais donc pas jusqu’où ils peuvent aller, mais ils ressemblent définitivement à de bons prospects. »

Bien qu’il ne soit pas optimiste quant à la possibilité d’un affrontement entre poids lourds britanniques et Anthony Joshua, Fury s’attend toujours à organiser des compétitions majeures au Royaume-Uni, considérant Old Trafford comme un lieu potentiel pour un combat dans un stade.

« J’étais censé combattre à Old Trafford l’année dernière », a-t-il noté.

« Ne jamais dire jamais. »

Fury vs Ngannou : Bon pour le jeu ?

Tyson Fury rencontrera ensuite l’ancien champion des poids lourds de l’UFC Francis Ngannou lors d’un concours de boxe en octobre.

La décision d’opposer la liste actuelle des titres WBC à un débutant sur le ring a soulevé des sourcils et déclenché des débats au sein de la communauté de la boxe.

S’exprimant sur le Toe2Toe podcast L’ancien champion britannique des poids lourds Scott Welch a adopté une vision équilibrée. Il a souligné les réalisations de Fury.

« Il est allé en Amérique [to box Deontay Wilder] pas une fois, mais trois fois. Il est allé en Allemagne [to beat Wladimir Klitschko and become a unified world champion]. Il a fait plus que n’importe qui aurait même osé. C’est un super champion à mes yeux », a déclaré Welch.

Les engagements internationaux de Fury et ses batailles remarquables avec Wilder et Klitschko lui ont indéniablement valu une place de choix dans le sport.

Welch a approfondi les préoccupations concernant le choix de l’adversaire, bien qu’il ait souligné la justification de la décision de Fury.

« [The Derek] Le combat de Chisora, c’était celui qu’il méritait après le grand combat, le [Dillian] Pourquoi se battre. Après cela, il méritait un combat facile », a déclaré Welch.

« Peut-être qu’il aurait dû annoncer qu’il allait faire une tournée et combattre quelques personnes et qu’il reviendra quand il sera prêt. Parce que je pense que mentalement, il a aussi besoin d’une pause. »

Il a également noté le contexte plus large de ce combat, établissant des parallèles avec d’autres exemples notables dans les sports de combat.

« [Muhammad] Ali a fait la même chose [with Antonio Inoki]. Il y a juste trop de discussions. Il y a eu trop de discussions en cours de route et peut-être que cela aurait dû être fait un peu différemment », a-t-il déclaré.

Quant à l’impact sur le paysage de la boxe, Welch était pragmatique. « Est-ce bon pour le jeu? Pas vraiment », a-t-il déclaré.

« Tant qu’il revient après et assez rapidement, alors tu es génial. »

Fury devrait revenir sur le ring contre des adversaires plus traditionnels après cela et exiger de le voir contre le champion unifié des poids lourds WBA, WBO et IBF Oleksandr Usyk reste.

« Donc, si nous voulons mener à bien ce combat, le faire, le mettre à l’écart, nous sommes d’accord. Nous pouvons le gérer, le prendre, faire le combat, revenir dans le mix après si vous allez le faire », a déclaré Welch

« Ou dire, j’ai fini. »