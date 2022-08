Tyson Fury annonce des jours de retraite après avoir relevé le défi Chisora

Le champion des poids lourds WBC, Tyson Fury, a déclaré vendredi qu’il devait “s’éloigner” de la boxe, deux jours après avoir insisté sur le fait qu’il ferait un retour dans le sport pour terminer une trilogie contre son compatriote britannique Derek Chisora.

Fury a déclaré en avril, après avoir battu Dillian Whyte au stade de Wembley, qu’il avait promis à sa femme qu’il prendrait sa retraite, avant de déclarer ensuite son intérêt à combattre Anthony Joshua en Angleterre à condition que le combat soit libre de regarder et d’assister.

La promesse de terminer deux trilogies, une avec Deontay Wilder et une seconde avec Chisora, semblait confirmer que les plans de retraite de Fury avaient été mis de côté, seulement pour que le joueur de 34 ans fasse un autre demi-tour.



“Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ma carrière au fil des ans et, après de longues conversations difficiles, j’ai finalement décidé de m’en aller et à mon 34e anniversaire, je dis ‘bon voyage'”, a-t-il posté sur Instagram.

Le résultat d’un match revanche entre Joshua et le champion ukrainien WBA, WBO, IBF et IBO Oleksandr Usyk à Jeddah, en Arabie saoudite la semaine prochaine, pourrait persuader Fury de réfléchir à nouveau.

Fury et Joshua semblaient être sur une trajectoire de collision l’année dernière jusqu’à ce qu’un arbitre décide que Fury devait combattre Wilder pour la troisième fois.

