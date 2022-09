Tyson Fury affirme que les plans de la “bataille d’Angleterre” sont morts (VIDEO)

Fury dit qu’un combat proposé avec son rival britannique Anthony Joshua est annulé

Le plus grand match de boxe entièrement britannique depuis une génération a rencontré un autre problème après que Tyson Fury a retiré son offre d’une confrontation le 3 décembre avec Anthony Joshua, après l’expiration d’un délai de lundi pour convenir des conditions contractuelles.

Un combat entre les deux hommes était apparu proche après que Fury ait offert à Joshua une chance de remporter son titre WBC des poids lourds à la suite de la deuxième défaite successive de Joshua contre le champion ukrainien Aleksandyr Usyk le mois dernier, les pourparlers semblant progresser de manière satisfaisante et une date du 3 décembre étant convenue pour le choc.

Cependant, Fury a annoncé le week-end dernier qu’il se retirerait du combat si Joshua n’acceptait pas le contrat qui lui était présenté lundi à 17 heures (heure du Royaume-Uni) – et dès que ce délai est venu et est passé, Fury s’est tourné vers les réseaux sociaux pour déclarer qu’il tirait une ligne à travers le combat potentiel et passait à d’autres opportunités.

« Oublie ça ! Idiot. Lâche. 🤬 Tyson Fury dit que la date limite a sonné et que le combat entre lui et Anthony Joshua est maintenant terminé ❌ 📹 : @Tyson_Fury pic.twitter.com/roGUUzjinF — Boxe sur BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) 26 septembre 2022

“Eh bien les gars, c’est officiel. Le jour J est passé, il est passé lundi 5 heures et aucun contrat n’a été signé», a déclaré Fury dans un message vidéo publié sur les réseaux sociaux.

“C’est officiellement terminé pour Joshua, il est maintenant dans le froid avec la meute de loups. Oublie ça. Idiot, lâche, s***house, bodybuilder. Vous avez toujours su que vous n’aviez pas les minéraux pour combattre le Gyspy King. Indépendamment de ce que vous dites maintenant, je m’en fous. Bonne chance dans votre carrière et dans votre vie, fin de.”

On s’attend maintenant à ce que Fury poursuive un combat avec le poids lourd allemand Manuel Charr, un combattant 33-4 qui serait un pas en avant significatif par rapport à Joshua en termes de défi et de revenus potentiels à la carte – mais en parlant au promoteur d’iFL TV Joshua, Eddie Hearn , a suggéré que Fury n’avait jamais eu l’intention de boxer son combattant.

“Tyson Fury n’a pas l’intention de prendre ce combat si c’est la route qu’il va emprunter“, a déclaré Hearn.

“Tyson Fury a dit qu’il était à la retraite, Tyson Fury a dit qu’il donnait son argent aux sans-abri… et maintenant Tyson Fury dit qu’il s’éloigne du combat si nous ne signons pas lundi. Eh bien devinez quoi, nous ne signons pas lundi ; nous avons une réunion lundi pour discuter de divers points du contrat.

“Nous avons attendu neuf jours pour le contrat et nous avons travaillé très dur avec Queensberry, personne n’a déconné, et nous avons des réunions avec BT, avec DAZN, avec Queensberry, pour passer par le processus et faire cela mais il ça ne se passe pas lundi. Si vous êtes fidèle à votre parole, ce que vous n’êtes jamais, alors partez.

« Le public sait, tu vas combattre Manuel Charr le 3 décembre ; c’est une blague. alors ne perdons pas notre temps car nous avons déjà passé beaucoup de temps sur ce combat. Si vous ne voulez pas le combat, éloignez-vous. Je ne pense pas que Tyson et Queensberry soient sur la même page ; ils ne peuvent pas être.”

Si le combat très médiatisé Fury contre Joshua était abandonné, cela représenterait la troisième fois en autant d’années que le combat a été promis mais pas livré.

Fury a été critiqué à l’été 2020 pour avoir déclaré dans une autre vidéo sur les réseaux sociaux que l’ancien conseiller Daniel Kinahan avait aidé à négocier un accord pour le combat. Kinahan a depuis été pris pour cible par les autorités de divers pays au milieu d’allégations selon lesquelles l’Irlandais dirige une opération de cartel de la drogue de haut niveau.

Une date proposée a également échoué l’année dernière après qu’un juge américain a statué que Deontay Wilder était contractuellement garanti un troisième combat avec Fury après avoir tiré le premier et perdu le deuxième de leur série.

Fury a remporté le combat par KO au onzième round à Las Vegas en octobre dernier dans un combat qu’il a dominé du début à la fin.