Le roi des poids lourds de la WBC, Fury, semblait avoir pénétré de manière inattendue le conflit entre Israël et la Palestine lorsqu’un symbole est apparu sur sa page Instagram disant à son vaste public de plus de 4,1 millions de personnes de tenir Israël dans leurs prières.

Cela a conduit à un tollé et à des accusations d’hypocrisie contre le géant britannique, qui a déjà appelé « Palestine libre » via les réseaux sociaux et des messages sur son équipement d’entraînement.

« Hier soir, je suis allé sur Instagram et j’ai trouvé un article politique sur mon histoire », Fury a expliqué après la suppression du message, invitant même à suggérer que le patron de Top Rank, Bob Arum, qui a une origine juive orthodoxe et est l’un des principaux organisateurs du méga-combat de Fury avec Anthony Joshua qui devrait avoir lieu cette année, aurait pu influencer le Publier.

Comment Tyson Fury est-il passé de la Palestine libre à prier pour Israël? pic.twitter.com/9XAxZbJOWU – Podcast non censuré de l’opinion la plus valide MVO (@izdatyofaceee) 12 mai 2021

Toujours été un @Tyson_Fury partisan, mais wallahi, après son message dégoûtant en faveur d’Israël, j’espère @anthonyjoshua lui fait tomber la tête! – Abdullah Afzal (@Abdullah_Azfal) 12 mai 2021

« Celui qui est sur mon histoire: f * ck là-bas, petites salopes. Je ne m’implique dans aucun conflit politique ou quoi que ce soit de ce genre.

«Comme nous le savons tous, je suis un homme du peuple. Je représente tous les gens du monde entier – tous les pays, pas un seul.

Avertissement: la vidéo contient des jurons

L’équipe des médias de Tyson Fury est au premier rang et Bob Arum est un juif. Ils l’ont posté sans le consentement de Tyson Fury et une fois que Tyson l’a vu, il l’a tout de suite supprimé. pic.twitter.com/VD2Yt6o5rO – ÝA (@yaseenA_) 12 mai 2021

« Je ne sélectionne pas qu’un seul pays. Nous savons tous que ce n’est pas un vrai message du Gypsy King.

« Que Dieu vous bénisse tous, que la paix et que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en conflit en ce moment. »

On ne sait pas si Fury suggérait que son compte avait été piraté. Chrétien pieux qui cite souvent des extraits de la Bible, les affirmations du personnage controversé de ne pas être intéressé à s’impliquer dans de telles questions pourraient être interprétées comme un contraste avec ses croyances franches antérieures sur la situation dans la région.

« Le peuple de Dieu ne ferait pas cela », il a posté une fois, en ajoutant les hashtags « arrête les fusées », « les enfants meurent », « Jésus est Seigneur » et « arrêtez le meurtre d’innocents ».