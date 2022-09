Tyson Fury accuse Usyk de “courir et de se cacher” (VIDEO)

Usyk a déclaré qu’il ne serait pas prêt pour un rendez-vous en décembre contre le “Gypsy King”

Le champion des poids lourds WBC, Tyson Fury, a répondu aux commentaires du dirigeant WBA, IBF, WBO et IBO Aleksandr Usyk et a appelé l’Ukrainien dans une adresse vidéo sur les réseaux sociaux.

La paire devrait se rencontrer dans un super combat qui verra le premier champion incontesté des poids lourds couronné à l’ère des quatre ceintures après qu’Usyk ait conservé les ceintures en battant le rival national de Fury, Anthony Joshua.

Dans des commentaires rapportés vendredi, Usyk a déclaré : “Je veux le titre WBC” en référence à la sangle que Fury a défendue pour la dernière fois contre Dillian Whyte au stade de Wembley en avril avant de se lancer dans une pause de quatre mois.

“Nous ne savons pas ce que Tyson a dans la tête. Tout le monde sait que c’est un gars très fou. J’aimerais vraiment que ce combat ait lieu l’année prochaine”, Usyk a ajouté.

Avec le week-end de la finale de la Coupe du monde de football selon la rumeur pour que le combat ait lieu, cependant, Usyk a versé de l’eau froide à ce sujet en indiquant: “Combattre Tyson Fury en décembre est impossible.”

“Premièrement, j’ai de vieilles blessures. Deuxièmement, je ne veux tout simplement pas boxer en décembre. Je n’ai pas quitté le gymnase depuis six mois, je veux être avec mes enfants, ma famille. La boxe peut attendre un peu. L’année prochaine, je pense que ça arrivera”, il continua.

En prenant vent, Fury a enregistré une vidéo qu’il a téléchargée sur les réseaux sociaux et a appelé un “message spécial” pour Usyk tout en le marquant dans le processus.

“Usik – poids moyen”, La fureur a commencé.

“Vous dites que vous voulez le WBC [belt] et il est tenu par des gitans. Il est tenu par des gitans, il est tenu par le “Gypsy King”. Il est tenu fermement, saisi fermement. Et tous les chemins mènent à un mastodonte de sept pieds qui vous détruira absolument, poids moyen.

“Poids moyen : tu vas être réduit en miettes. Tu dis que tu voulais me combattre après avoir battu le bodybuilder,” Fury a continué en référence à Joshua.

“[You] m’a appelé à la télévision, et maintenant tu es un petit p***yboy. Courir, se cacher, dire que tu as des blessures. Tu n’as pas de blessures, tu as eu un concours de sparring [with Joshua].

“Sortez et battez-vous en décembre. Vous avez laissé aller votre bouche, maintenant reprenons-la. Voyez si vous pouvez la sauvegarder, poids moyen,” fureur a exigé.

“Peu importe que ce soit en décembre, avril ou août de l’année prochaine – le résultat sera le même. Je vais vous anéantir. Je suis un géant de sept pieds et 20 pierres, et je vais vous détruire de poids moyen.

“Trouvez vos couilles, venez me voir. B ** th!” Fury a signé.

Pas fait là-bas, Fury a ensuite téléchargé une photo de lui-même sur Twitter aux côtés de l’Américain de la taille d’une pinte et nous a rappelé que l’ancien champion de 147 livres Shawn Porter avait déjà battu Usyk alors qu’ils étaient amateurs.

“Shawn Porter, poids welter de 5’7”, a battu Usyk,” il a écrit. “Imagine ce que je vais te faire.”

Jusqu’à ce qu’ils se rencontrent sur le ring, nous ne le saurons jamais. Mais une chose est sûre, la rivalité entre deux grands noms des temps modernes commence à s’intensifier.