Tyson Fury a partagé des secrets sur la façon de distraire un adversaire tout en s’entraînant aux côtés du prétendant irlandais Stevie McKenna | Nouvelles de boxe

Tyson Fury a partagé des secrets sur la façon de « distraire » un adversaire tout en s’entraînant avec le prétendant irlandais Stevie McKenna, qui a également pratiqué des coups de corps malveillants avec le champion WBC.

Les plans de Fury pour un affrontement incontesté pour le titre mondial ont été déstabilisés après qu’un tribunal d’arbitrage a décidé qu’il devrait affronter Deontay Wilder dans un troisième combat, tandis que le champion rival Anthony Joshua devrait affronter Oleksandr Usyk.

Le double roi mondial des poids lourds de Grande-Bretagne a perfectionné ses compétences en Amérique et a récemment partagé le même gymnase de Las Vegas que McKenna, invaincu, âgé de 24 ans.

« Il [Fury] m’a appelé sur le ring et m’a montré quelques trucs », a déclaré McKenna Sky Sports. «J’ai appris de Tyson.

«C’est un homme formidable et c’était incroyable de partager la bague avec lui et de m’apprendre de nouvelles choses.

« Il me disait d’utiliser ma longue portée et de garder la main de tête pour distraire l’adversaire et l’éloigner de vous. Un peu

que fait-il.

« Quand il est hors de portée, gardez sa main de plomb.

Image:

Stevie McKenna cherche sa huitième victoire professionnelle contre Damian Haus ce soir



« Il me montrait juste des choses différentes et j’ai appris d’elles. C’est formidable d’apprendre d’un gars comme Tyson Fury, c’est un homme formidable.

« Il m’a dit de lancer des coups de corps. Allez corps, tête, continuez à monter et descendre. »

McKenna a également été invité à tester la résistance aux coups de poing de Fury, racontant Sky Sports: « Tout de suite après mon combat, j’étais sur le sac et il m’a appelé. Il voulait faire du travail avec moi, du combat.

«Nous venons de faire du body sparring. Il peut aussi prendre un bon coup de poing.

«Je ne les ai pas laissés entrer pleinement, mais je les mettais bien et durement et il les prendrait.

« Il m’a juste dit de continuer à faire ce que je fais et je vais aller jusqu’au bout. »

Avec sept KO en sept victoires, McKenna a déjà montré sa puissance explosive dans les rangs professionnels et a été invité à aider Josh Taylor à se préparer pour son affrontement incontesté pour le titre mondial des super-légers avec Jose Ramirez ce week-end.

McKenna, qui a également combattu avec Ramirez, a apprécié l’occasion d’échanger des coups de poing avec les champions WBA et IBF d’Écosse.

Image:

Josh Taylor affronte Jose Ramirez dans un combat pour le titre mondial incontesté ce week-end



« C’était un super combat pour lui et moi », a déclaré McKenna, qui revient sur le ring contre Damian Haus ce soir au Skydome à Coventry.

« Il a un gros combat à faire avec Jose Ramirez, un autre gars avec qui j’ai été sur le ring. J’ai fait deux camps d’entraînement avec Jose Ramirez, donc je sais aussi à quoi il ressemble. C’est un combat de haut niveau entre lui et Ramirez.

«Jose est plus un combattant de type bagarreur et Josh est un peu plus technique et plus intelligent.

« Je dirais que ce sera un prétendant au combat de l’année. C’est un de ces combats, c’est juste difficile à appeler. Tout est dans la nuit et celui qui en veut plus. Mais Josh a l’air vraiment bien, vraiment pointu. »

«C’était de la plus haute qualité de travailler avec Josh Taylor. Je n’aurais pas pu demander un meilleur combat avant un combat samedi soir.

« Je sais de quoi je suis capable. Je dois juste prendre mon temps et prendre chaque combat, continuer à intensifier et à progresser. Mick Hennessy est l’homme pour faire ça avec moi. Il va m’amener à des titres mondiaux. »