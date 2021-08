Tyson Foods exigera que sa main-d’œuvre américaine se fasse vacciner

L’extérieur d’une usine de Tyson Fresh Meats est vu le 1er mai 2020 à Wallula, Washington. Plus de 150 travailleurs de l’usine ont été testés positifs pour COVID-19, selon les responsables locaux de la santé.

Meatpacker Tyson Foods a annoncé mardi qu’il exigerait que ses employés américains soient complètement vaccinés cette année.

La société a déclaré que 56 000 employés américains, représentant moins de la moitié de sa main-d’œuvre nationale, avaient été vaccinés jusqu’à présent. Les employés de bureau ont jusqu’au 1er octobre pour se faire vacciner complètement, tandis que les employés de l’usine ont jusqu’au 1er novembre.

Lundi, les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que la moyenne sur sept jours des nouveaux cas de Covid dépassait le pic de l’été dernier, avant que le pays n’ait accès aux vaccins. Les cas de Covid aux États-Unis, sur la base d’une moyenne mobile sur sept jours, ont atteint 72 790 vendredi, selon les données de l’agence. La variante delta alimente la flambée des cas, en particulier dans les zones à faible taux de vaccination.

« Il est tout à fait clair que se faire vacciner est la chose la plus efficace que nous puissions faire pour nous protéger, nos familles et nos communautés », a écrit le PDG de Tyson, Donnie King, dans une note aux employés.

Tyson prévoit de donner aux travailleurs de première ligne qui se font vacciner une prime de 200 $, en plus de la politique actuelle consistant à fournir jusqu’à quatre heures de salaire pour se faire vacciner en dehors du travail ou par l’intermédiaire d’un fournisseur externe. Le supplément de salaire, ainsi que le délai, font l’objet de discussions avec les syndicats qui représentent ces salariés.

La société a déclaré qu’elle autoriserait des exceptions au mandat de vaccination pour des raisons médicales ou religieuses.

Tout au long de la pandémie, de nombreuses installations de transformation de viande et de volaille ont été contraintes de fermer temporairement après que des épidémies de Covid-19 ont balayé leur main-d’œuvre. Les conditions dans les usines exigent que les travailleurs soient proches les uns des autres pendant des heures, ce qui rend presque impossible la distance sociale. Le transport partagé vers et depuis le travail et les logements collectifs augmente également les contacts entre les travailleurs.

Au 30 juillet, au moins 132 travailleurs de l’emballage de viande qui appartenaient aux Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce sont décédés après avoir contracté Covid-19, selon le syndicat.