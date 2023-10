Tyson Bagent des Chicago Bears « a battu tous les impairs » à l’approche de son premier départ en carrière – Shaw Local

LAKE FOREST – Les seules personnes qui y croyaient vraiment étaient Tyson Bagent et son père, Travis Bagent. Le quarterback de 23 ans a toujours cru que ce moment viendrait.

« Il s’agissait simplement de trouver comment je pourrais surpasser tout le monde », a déclaré Bagent. « C’était vraiment juste pour essayer de le sortir de la boue, en mettant beaucoup de travail dans l’ombre juste pour être prêt pour cette semaine. »

Dimanche, Bagent pourrait faire son premier départ dans la NFL. Le quart partant Justin Fields est «douteux» de jouer en raison d’une luxation du pouce droit. Avec Fields mis à l’écart, Bagent prend tous les représentants avec l’offensive de la première équipe cette semaine.

Il y a un an, à la Division II de la Shepherd University, Bagent se préparait pour un match contre la West Chester University. Cette semaine, il se prépare à affronter les Las Vegas Raiders. Quelle différence une année fait.

« Venant d’où je viens, j’ai pratiquement surpassé tous les obstacles qui s’offraient à moi », a déclaré Bagent mercredi au Halas Hall. « Je n’ai donc rien à perdre. »

Il y a cinq ans, Bagent était une recrue zéro étoile sortant du lycée de Martinsburg. Il a choisi d’aller à l’université de sa ville natale, située à 20 minutes plus loin, où ses deux parents allaient également à l’école. Une fois sur place, il établit toutes sortes de records.

Bagent (dont le nom de famille rime avec agent) a remporté le trophée Harlon Hill après la saison 2021, qui est essentiellement la version D-II du trophée Heisman. L’intersaison suivante, il a testé le portail de transfert et a eu l’opportunité de jouer au Maryland et en Virginie occidentale, mais a refusé ces offres afin de rester à Shepherd pour sa saison senior.

En fin de compte, Bagent pensait qu’il pourrait accéder à la NFL avec Shepherd, mais il se demandait si le fait de venir d’une école D-II nuirait à son stock de repêchage.

« J’avais l’impression de jouer déjà pour le meilleur staff technique », a déclaré Bagent. « J’avais l’impression d’être déjà dans une situation gagnante. Je pense [in] Avec le recul, j’ai définitivement pris la bonne décision en restant et en revenant.

Bagent, spécialisé en marketing sportif, avait un plan de secours si la NFL ne fonctionnait pas – mais il n’en a pas encore besoin.

« J’allais essentiellement faire du CrossFit toute ma vie, être aussi déchiré et branlé que possible et devenir professeur au lycée de Martinsburg », a déclaré Bagent, dont le père possède une salle de sport CrossFit et est un champion du monde de bras de fer.

Le coordinateur offensif des Bears, Luke Getsy, a eu la chance de voir Bagent de près et personnellement au Senior Bowl, où Getsy était entraîneur en février. Bagent n’a pas entendu son nom lors du repêchage, mais les Bears ont appelé peu de temps après.

Désormais, Bagent débutera probablement devant plus de 60 000 fans dimanche à Soldier Field. Certains de ses coéquipiers ne savent toujours pas exactement où se trouve l’Université Shepherd.

«Je n’en ai pas entendu parler du tout. Je pense que c’est en PA ? » a déclaré le receveur recrue Tyler Scott.

Pennsylvanie? Virginie occidentale ? Assez proche.

Scott et Bagent se sont présentés au minicamp des recrues une semaine après le repêchage. Les minicamps de recrues de la NFL comptent des dizaines de joueurs, mais peu d’essais autres que les choix de recrues au repêchage parviennent à la saison régulière. Bagent était l’exception à la règle.

La première chose que Scott a remarqué à propos de Bagent était sa préparation. Scott a déclaré que l’histoire de Bagent, quelle que soit la façon dont elle se déroule jusqu’à la fin, est une source d’inspiration pour les jeunes footballeurs du monde entier. Scott encadre toujours les joueurs de son lycée de l’Ohio, et Bagent sera un excellent exemple à citer.

«Vous les entendez dire: ‘Mec, je veux aller ici, je veux y aller.’ En fin de compte, mec, si tu es bon, la NFL va te trouver », a déclaré Scott. « Il est juste un véritable produit de cela et c’est quelqu’un qui – pourquoi pas ? Pourquoi pas toi? Pourquoi ne peux-tu pas être ce gars qui fréquente une petite école D-II en Virginie occidentale et qui finit un jour par devenir quarterback titulaire pour les Bears de Chicago.

Bagent est catégorique sur le fait que les Bears n’ont pas à simplifier le manuel de jeu à sa place. Il a dit à ses entraîneurs la semaine dernière de ne pas modifier la décision de jeu simplement parce qu’il est le remplaçant.

Pour l’entraîneur-chef Matt Eberflus, ce sera une semaine informative en ce qui concerne Bagent. Les Bears savaient qu’ils avaient quelque chose lorsqu’ils ont gardé Bagent face au vétéran remplaçant PJ Walker. Mais avec une recrue non repêchée, on ne sait jamais vraiment jusqu’à ce qu’il soit jeté au feu.

Pour la première fois, Bagent prendra des représentants de départ et ne travaillera pas avec l’équipe de scouts. La façon dont il abordera cette opportunité en dira long sur lui.

« Il va avoir un excellent commandement », a déclaré Eberflus. « Il va avoir ces choses en termes de sang-froid. … Et comment traite-t-il les informations dont il dispose mercredi [in practice].»

Bagent a beaucoup réfléchi à une conversation qu’il a eue avec un de ses amis après son dernier match universitaire l’année dernière.

« Nous parlions en quelque sorte de, hé, peu importe à quel point cela se passe bien ou mal au niveau suivant, il y a de très grandes chances que vous fassiez peut-être partie de l’équipe, mais vous ne pourrez peut-être plus jamais recommencer un match de toute votre vie. « , a déclaré Bagent. « Vous n’obtiendrez peut-être plus jamais ce rôle de QB1. »

Ne jamais dire jamais.