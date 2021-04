Tyrrell Hatton est le quatrième joueur à se retirer du championnat Valspar de cette semaine

Tyrrell Hatton s’est retiré du championnat Valspar de cette semaine après avoir été testé positif au coronavirus.

Hatton devient le quatrième joueur à se retirer de l’événement du PGA Tour en Floride, Will Gordon, Brice Garnett et Sepp Straka s’étant déjà retirés en raison de tests positifs.

Hatton a confirmé son retrait mardi via les médias sociaux, expliquant qu’il était maintenant entré dans l’isolement conformément aux règles des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en Amérique.

Salut les gars!

Malheureusement, j’ai dû me retirer cette semaine de la @ValsparChamp après avoir été testé positif au COVID-19 aujourd’hui.

Je vais maintenant être auto-isolant selon les directives du CDC.

Je souhaite bonne chance à tout le monde cette semaine et j’ai hâte de revenir bientôt en tournée.

Tyrrell 🙌🏽 pic.twitter.com/ABxvNGUe5E – Tyrrell Hatton (@TyrrellHatton) 27 avril 2021

« Malheureusement, j’ai dû me retirer cette semaine du @ValsparChamp après avoir été testé positif au COVID-19 aujourd’hui », a écrit le n ° 8 mondial sur Twitter.

« Je vais maintenant m’isoler moi-même selon les directives du CDC. Je souhaite bonne chance à tout le monde cette semaine et j’ai hâte de revenir bientôt en tournée. »

Le PGA Tour a annoncé que Hatton et Straka – qui se sont également retirés mardi – seront remplacés par l’Argentin Nelson Ledesma et le Thaïlandais Kiradech Aphibarnrat.

Hatton, 29 ans, a terminé T18 au Masters et T39 au RBC Heritage plus tôt ce mois-ci. L’Anglais a déjà gagné plus d’un million de livres sterling en tournée cette saison.

Un communiqué du PGA Tour a déclaré: « Tyrrell Hatton, membre du PGA Tour, s’est retiré du championnat Valspar après avoir été testé positif au COVID-19.

« Hatton bénéficiera du soutien total du PGA Tour tout au long de sa période d’auto-isolement selon les directives du CDC. »

