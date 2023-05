Tyrone Mings surpris par le rappel de l’Angleterre malgré la résurgence d’Aston Villa: « Ce n’était pas quelque chose à quoi je m’attendais »

Tyrone Mings dit que son rappel en Angleterre a été « un peu une surprise », bien qu’il ait convenu que sa saison régulière était l’une de ses meilleures à ce jour.

L’arrière central a inspiré Aston Villa à une septième place et à une qualification pour le tour de barrage de la Ligue de conférence Europa grâce à ses performances fiables tout au long de la campagne.

Le manager anglais Gareth Southgate s’est rendu régulièrement à Villa Park pour regarder Mings en action et l’a rappelé pour les éliminatoires de l’Euro 2024 le mois prochain contre Malte et la Macédoine du Nord.

S’exprimant après avoir joué dans la victoire 2-1 de Villa contre Brighton & Hove Albion, Mings, qui revient dans l’équipe des Trois Lions pour la première fois depuis mars 2022, a déclaré : « Ce n’était pas quelque chose auquel je m’attendais nécessairement.

« Je ne pense pas avoir fait beaucoup de différence depuis la dernière annonce de l’équipe parce que j’ai été bon toute la saison. Je suis vraiment content de ma saison.

« De toute évidence, l’Angleterre joue d’une manière complètement différente de la façon dont nous jouons à Villa.

«Je suis certainement confiant de pouvoir y aller et de jouer mon rôle.

« J’ai déjà été impliqué dans la configuration, mais c’est extrêmement difficile et la concurrence pour les places est forte, nous verrons. »

Le rappel de Mings est une récompense pour s’être incliné et avoir rebondi après un début de saison décevant où il a perdu le poste de capitaine à Villa et a également été exclu de l’équipe sous l’ancien manager Steven Gerrard.

Emery s’est rapidement rendu compte de son importance à son arrivée et a demandé au club d’aller de l’avant avec des plans pour prolonger son contrat.

Mings dit que les conseils du manager ont aidé sa forme.

« Mon rôle sous ses ordres est si simple qu’il pourrait probablement le jouer lui-même », rit-il.

« Tout ce qu’il attend est parfaitement clair et j’aime vraiment apprendre de lui et de ses entraîneurs. »

Le joueur de 30 ans, désormais l’un des joueurs les plus anciens de Villa, a beaucoup vécu depuis son arrivée de Bournemouth. Il faisait partie de l’équipe gagnante de la promotion en 2019, puis impliqué dans la défaite finale de la Coupe de la Ligue en 2020, la survie de la Premier League le dernier jour en 2019-20, les changements de direction et maintenant la qualification pour l’Europe.

« (Terminer septième) est une très belle représentation du chemin parcouru », a ajouté Mings.

« Cela a été beaucoup de travail acharné, bien sûr, mais je suis très heureux pour les fans car il y a eu des moments difficiles.

« La ligue devient tellement plus difficile, alors quand vous avez une opportunité devant vous, vous devez la saisir. C’est ce dont nous étions le plus conscients. Prendre la chance qui était devant nous et ne pas se soucier des autres résultats.

« Je pense que le club change à la fois sur et en dehors du terrain, semaine après semaine. C’est un club formidable dont je fais partie et j’ai adoré mon séjour ici jusqu’à présent.

« La prochaine étape consiste à jouer au football européen et à jongler avec une saison de Premier League.

«Ce sera difficile en soi, le voyage, les jeux, le niveau d’attente. Mais chaque fois que vous mettez le pied sur le terrain de ce club, quelque chose est différent, quelque chose change. Je ne pense pas avoir jamais été ici dans une période de calme. Vous voulez du succès et comme l’entraîneur n’a cessé de le dire au cours des derniers mois de la saison, chaque match que nous gagnons nous donne une autre occasion de terminer plus haut dans le tableau.

« Je suis excité pour l’avenir. »

(Photo : Getty Images)