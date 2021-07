Tyrone Mings: le défenseur anglais s’en prend au ministre de l’Intérieur Priti Patel après des abus racistes dirigés contre les joueurs | Actualités footballistiques

Le défenseur Tyrone Mings a frappé le ministre de l’Intérieur Priti Patel après que trois joueurs anglais ont subi des abus raciaux après la défaite finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont tous fait l’objet de messages abusifs à la suite de leurs tirs au but manqués lors de la défaite en fusillade contre l’Italie à Wembley dimanche soir.

















1:02



La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, condamne les abus racistes un mois après avoir choisi de ne pas critiquer les personnes qui ont hué les joueurs anglais en se mettant à genoux.



Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a dénoncé les abus en termes forts, affirmant qu’ils n’avaient « pas de place dans notre pays et je soutiens la police pour demander des comptes aux responsables ».

Mais le défenseur anglais Tyrone Mings a souligné que Patel avait critiqué les joueurs dans le passé pour leur décision de se mettre à genoux avant les matchs – ce qui, selon eux, est un signal important de leur détermination à lutter contre le racisme.

Répondant aux commentaires de Patel, Mings a écrit: « Vous ne pouvez pas attiser le feu au début du tournoi en qualifiant notre message antiraciste de » politique gestuelle « et ensuite prétendre être dégoûté quand la chose même que nous menons campagne contre, arrive. »

Vous ne pouvez pas attiser le feu au début du tournoi en qualifiant notre message antiraciste de « politique des gestes » et ensuite prétendre être dégoûté lorsque la chose contre laquelle nous militons se produit. https://t.co/fdTKHsxTB2 – Tyrone Mings (@OfficialTM_3) 12 juillet 2021

Le capitaine Harry Kane dit que les personnes qui ont envoyé les abus aux joueurs anglais après le match ne sont pas de vrais fans et que leur soutien n’est pas souhaité.

L’abus a été condamné par des personnalités du sport, du gouvernement et des partis d’opposition, et par le duc de Cambridge.

Kane a écrit sur Twitter : « Trois gars qui ont été brillants tout l’été ont eu le courage d’intervenir et de prendre un stylo lorsque les enjeux étaient élevés.

« Ils méritent d’être soutenus et non les vils abus racistes qu’ils ont subis depuis hier soir.

« Si vous abusez de quelqu’un sur les réseaux sociaux, vous n’êtes pas un fan de l’Angleterre et nous ne voulons pas de vous. »

Trois gars qui ont été brillants tout l’été ont eu le courage d’intervenir et de prendre un stylo lorsque les enjeux étaient élevés. Ils méritent du soutien et non pas les vils abus racistes qu’ils ont subis depuis hier soir. Si vous abusez de quelqu’un sur les réseaux sociaux, vous n’êtes pas un @Angleterre fan et nous ne voulons pas de vous. pic.twitter.com/PgskPAXgxV – Harry Kane (@HKane) 12 juillet 2021

D’autres joueurs anglais ont rejoint Kane en utilisant leurs comptes de médias sociaux pour condamner les abus – qui ont jeté un voile sur la réussite de l’Angleterre en atteignant une première finale majeure depuis 55 ans.

Le milieu de terrain Jude Bellingham a déclaré que l’abus était « blessant mais pas surprenant ».

Il a ajouté : « Je ne me lasserai jamais de dire qu’il faut faire plus. Eduquer et contrôler les plateformes ! »

Le défenseur Reece James a posté : « Nous en apprenons plus sur la société quand nous perdons, bien plus que nous n’apprenons quand nous gagnons. »

Southgate : les abus sont impardonnables

L’entraîneur anglais Gareth Southgate a condamné les abus racistes en ligne subis par un certain nombre de joueurs anglais à la suite de la défaite de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Les pages de réseaux sociaux de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été inondées de commentaires racistes après leur échec aux tirs au but, ce qui a conduit la FA à publier une déclaration condamnant le « comportement dégoûtant ».

Le sélectionneur anglais Southgate a déclaré que la discrimination dirigée contre les trois joueurs à la suite de la défaite à Wembley démontrait l’antithèse des valeurs de l’équipe nationale et de « l’unité » dont l’équipe a fait preuve.

Interrogé sur les abus, il a déclaré: « Pour certains d’entre eux, être maltraités est vraiment impardonnable.

« Je sais qu’une partie de cela vient de l’étranger, les gens qui suivent ces choses sont capables de l’expliquer, mais pas tout.

« Ce n’est tout simplement pas ce que nous défendons. Nous avons été un phare en rassemblant les gens pour qu’ils puissent s’identifier à l’équipe nationale, et l’équipe nationale représente tout le monde et donc cette unité doit continuer.

« Nous avons montré le pouvoir de notre pays lorsqu’il s’unit et qu’il a cette énergie et cette positivité ensemble. »

La haine ne gagnera pas

















1:02



La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, condamne les abus racistes un mois après avoir choisi de ne pas critiquer les personnes qui ont hué les joueurs anglais en se mettant à genoux.



Sports aériens s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débat exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.skysports.com/againstonlinehate

Si vous voyez une réponse à Sports aériens messages et/ou contenus contenant une expression de haine fondée sur la race, le sexe, la couleur, le genre, la nationalité, l’origine ethnique, le handicap, la religion, la sexualité, l’âge ou la classe, veuillez copier l’URL du message haineux et capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.

Kick It Out signale le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Débarrassez-vous

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – travaillant dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.