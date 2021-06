Tyrone Mings : le défenseur anglais déclare que le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, ne devrait pas occulter la positivité autour des manifestations contre le racisme | Actualités footballistiques

Tyrone Mings a déclaré que la réaction largement positive aux joueurs se mettant à genoux avant les matchs ne devrait pas être éclipsée par les commentaires du ministre de l’Intérieur Priti Patel critiquant la manifestation contre le racisme.

Patel a déclaré lundi que les fans anglais avaient le droit de huer et a qualifié les actions des joueurs de « politique des gestes ».

Les critiques du geste ont cité des liens avec des mouvements politiques comme raison de huer, mais les joueurs et le manager anglais Gareth Southgate ont expliqué à plusieurs reprises s’être agenouillé comme une manifestation contre le racisme.

Les joueurs anglais se sont agenouillés à Wembley avant la victoire de dimanche lors de leur match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie, les applaudissements noyant en grande partie les huées d’une minorité de personnes présentes.

Mings a commencé et a joué les 90 minutes complètes du match d'ouverture de l'Angleterre à l'Euro 2020 contre la Croatie



« Au ministre de l’Intérieur, je n’ai pas vraiment de message direct », a déclaré Mings mardi. « Nous avons parlé et elle m’a invité une fois à un appel Zoom, où elle semblait si intéressée et captivée par le point de vue des joueurs et ce que nous pourrions faire de plus pour résoudre ce genre de problèmes.

« Mais en même temps, chacun a droit à sa propre opinion. Le ministre de l’Intérieur est l’une des nombreuses personnes qui s’opposent à ce que nous nous mettions à genoux ou refusent de le défendre.

« Nous avons notre propre ensemble de croyances et ce que nous pensons pouvoir faire pour aider ou être des joueurs qui peuvent être influents et peuvent défendre ce en quoi nous croyons, et il est compréhensible que lorsque vous avez des croyances aussi fortes, il y aura une opposition à cela.

« Nous en avons beaucoup parlé, nous avons parlé d’essayer d’éduquer ou d’essayer d’informer la minorité qui refuse de reconnaître pourquoi nous prenons le genou et voulons le huer.

« Mais en même temps, à Wembley, il y a eu une réaction extrêmement positive à notre prise de genou également et je ne pense pas que cela devrait être éclipsé par une minorité qui refuse d’accepter les raisons ou qui ne sont pas d’accord avec elles. «

Présent lors de son premier tournoi international majeur, le défenseur d’Aston Villa Mings a joué les 90 minutes complètes alors que l’Angleterre battait la Croatie 1-0 dimanche.

Mings a obtenu le feu vert pour jouer aux côtés de John Stones au cœur de la défense de l’Angleterre alors que Southgate a choisi d’aller avec un dos quatre, le capitaine de Manchester United Harry Maguire se remettant toujours d’une blessure à la cheville.

















Mings dit que parler de lui pour garder Harry Maguire hors de la formation de départ de l'Angleterre est «bizarre»



La solide performance de Mings a conduit à penser qu’il pourrait être difficile à déloger de la formation de départ de Southgate, bien que dans tous les cas, il est peu probable que Maguire soit en mesure d’affronter l’Écosse lors du deuxième match de la phase de groupes de l’Angleterre vendredi.

Interrogé sur les spéculations selon lesquelles il pourrait empêcher Maguire de faire partie de l’équipe, Mings a déclaré: « C’est un peu bizarre étant donné le crédit dont dispose la banque Harry et à quel point il est un défenseur fantastique.

« Mais en même temps, il y a une concurrence absolue pour les places et je pense que c’est quelqu’un que j’admire en termes de défenseur central et quelqu’un de si cohérent, avec beaucoup de pression sur ses épaules en tant que capitaine de Man Utd et étant l’un des principaux acteurs pour l’Angleterre.

« C’est une personne dont je m’inspire beaucoup, donc être mentionné dans le même souffle que lui est un compliment en soi. »