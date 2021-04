Instagram a interdit à un utilisateur d’envoyer des messages « pendant une période déterminée » après que le défenseur d’Aston Villa, Tyrone Mings, ait mis en évidence les abus racistes qu’il avait reçus.

L’arrière central anglais a publié vendredi une capture d’écran sur son compte Twitter d’un message raciste d’un utilisateur d’Instagram.

Mings a tweeté: « Un autre jour dans la vie des médias sociaux sans filtre … S’il vous plaît ne vous sentez pas désolé pour nous, restez côte à côte dans la lutte pour le changement. Les médias sociaux ne seront pas plus sûrs sans eux. »

La personne verra son compte désactivé si elle continue de violer les règles de l’entreprise de médias sociaux une fois la restriction levée.

Un porte-parole de la société Facebook a déclaré: « Les abus dirigés contre Tyrone Mings sont inacceptables. Nous ne les voulons pas sur Instagram et nous avons pris des mesures contre la personne qui les a envoyés. Nous partageons l’objectif de lutter contre les abus en ligne et de retenir les personnes qui les partagent. redevable.

«Nous faisons cela en prenant des mesures sur le contenu et les comptes qui enfreignent nos règles et en coopérant avec les forces de l’ordre lorsque nous recevons une demande légale valide.

«Nous avons récemment annoncé que nous prendrons des mesures plus strictes lorsque nous prendrons connaissance de personnes qui enfreignent nos règles dans les DM et nous avons construit des outils pour aider à protéger les gens, y compris la possibilité de ne jamais recevoir de DM de quelqu’un que vous ne suivez pas.

« Nous travaillons toujours sur de nouvelles façons d’assurer la sécurité de notre communauté et nous aurons plus à partager bientôt. »

Aston Villa a condamné les abus et a déclaré qu’elle continuerait à travailler avec les autorités du football sur les efforts en cours pour lutter contre la haine et la discrimination en ligne.

Une déclaration disait: «Aston Villa est dégoûtée par les terribles abus racistes dirigés contre Tyrone Mings sur les réseaux sociaux.

«Aux premières heures de ce matin, Tyrone a reçu un message privé odieux et vil sur son compte de réseau social.

«Nous condamnons toutes les formes de discrimination raciale et continuerons d’être aux côtés de Tyrone, qui est une figure inspirante à la pointe de la lutte contre le racisme.

L’Angleterre n’a pas tardé à soutenir Mings à la suite du dernier exemple d’une longue liste de footballeurs professionnels victimes d’abus racistes en ligne, Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold et Raheem Sterling étant également visés ces derniers mois.

Un message sur le compte Twitter officiel de l’Angleterre disait: « Nous sommes à court de moyens pour dire ceci: arrêtez d’abuser racialement des gens en ligne. Ce n’est tout simplement pas acceptable. Nous sommes avec vous, @ OfficialTM – 3. »

Mings a admis début avril qu’une panne de courant sur les réseaux sociaux pourrait être un moyen de forcer plus d’action lors d’une interview avec Sky Sports.

Le joueur de 28 ans a également récemment déclaré que les joueurs devraient continuer à s’agenouiller avant les matches et pense que ce geste porte toujours un message puissant au mépris du racisme.

Mings a été actif dans la lutte contre la discrimination raciale dans le football professionnel. Il a déclaré que les joueurs pouvaient jouer le rôle de «pionniers» dans la lutte contre le racisme après avoir été, avec plusieurs joueurs anglais, victimes d’abus racistes de la part de supporters bulgares lors de ses débuts internationaux en 2019.

Il était à l’avant-garde de la lutte du football contre le racisme l’année dernière. Avant qu’Aston Villa n’affronte Sheffield United en juin 2020 lors du redémarrage du projet, Mings faisait partie du premier groupe de joueurs de Premier League à s’agenouiller avant un match.

L’arrière central a ensuite remis en question la décision de remplacer le logo Black Lives Matter sur les maillots de la saison 2020-2021 et a également contribué à la création du Code de la diversité du leadership de la Football Association.

L’ancien attaquant d’Arsenal et de Barcelone, Thierry Henry, a récemment fermé ses comptes Facebook, Twitter et Instagram parce que les plateformes étaient « trop ​​toxiques pour être ignorées ».

Le Sky Bet Championship Swansea et Birmingham ont mis fin aux boycotts d’une semaine sur les réseaux sociaux jeudi, tandis que les joueurs et le personnel des Rangers étaient également impliqués dans un boycott similaire en faveur de Glen Kamara et Kemar Roofe.

À la suite de l’augmentation du niveau d’abus et d’un certain nombre de ses coéquipiers de Liverpool ciblés, Jordan Henderson a confié le contrôle de ses comptes de médias sociaux à la Cybersmile Foundation, une organisation caritative spécialisée dans la cyberintimidation, et le milieu de terrain dit qu’il pourrait encore s’en sortir. les plates-formes au total.

La haine ne nous arrêtera pas

Sky Sports s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débats exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.skysports.com/hatewontstopus

Si vous voyez une réponse à Sky Sports messages et / ou contenu avec une expression de haine sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la nationalité, de l’appartenance ethnique, du handicap, de la religion, de la sexualité, de l’âge ou de la classe, veuillez copier l’URL du message haineux ou capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.

Kick It Out signalant le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Kick It Out

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – qui travaille dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

