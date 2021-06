Tyrone Mings Adamant L’Angleterre ne se pliera pas à la pression à genoux du ministre britannique de l’Intérieur

Le défenseur anglais Tyrone Mings insiste sur le fait que son équipe ne renoncera pas à s’agenouiller pour soutenir le mouvement Black Lives Matter à Euro 2020 après que le ministre britannique de l’Intérieur a critiqué leur « politique gestuelle ».

L’équipe de Gareth Southgate a été huée par Angleterre supporters pour s’être mis au genou lors de leurs trois derniers matches, dont la victoire 1-0 de dimanche contre la Croatie lors de leur premier match du tournoi.

Le geste est utilisé par les équipes de Premier League depuis l’année dernière suite au meurtre de George Floyd aux mains d’un policier blanc aux États-Unis.

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, s’est récemment jointe au débat houleux sur la question lorsqu’elle a déclaré: « Je ne soutiens tout simplement pas les personnes participant à ce type de geste politique, dans une certaine mesure. »

Lorsqu’on lui a demandé si les fans anglais avaient raison de huer, elle a ajouté: « C’est un choix pour eux, très franchement. »

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a clairement indiqué avant le Championnat d’Europe que ses joueurs continueraient à s’agenouiller quelle que soit la réaction du public.

Et le défenseur d’Aston Villa Mings a clairement indiqué qu’aucune pression politique ou réaction négative des tribunes ne les arrêterait.

« Tout le monde a droit à son opinion. Le ministre de l’Intérieur est l’une des nombreuses personnes qui s’opposent à ce que nous mettions le genou à terre ou refusent de le défendre », a déclaré Mings aux journalistes mardi.

«Nous avons parlé et elle m’a une fois invité à un appel Zoom et semblait si intéressée et absorbée par le point de vue des joueurs et ce que nous pouvions faire pour résoudre ces problèmes.

« Nous avons notre propre ensemble de croyances et ce que nous pensons pouvoir faire pour aider en tant que joueurs qui peuvent être influents et défendre ce en quoi nous croyons. »

Alors qu’il y avait des railleries lorsque l’Angleterre a pris le genou à Wembley dimanche, elle a été noyée par les acclamations d’une plus grande partie de la foule de 22 500 personnes.

Cela contrastait avec l’affichage plus audible de la dissidence des fans lorsque l’agenouillement a eu lieu avant les matchs amicaux de l’Angleterre contre l’Autriche et la Roumanie à Middlesbrough avant le tournoi.

« Réaction positive »

« Naturellement, lorsque vous avez des croyances aussi fortes, il y aura une opposition à cela », a déclaré Mings.

«Nous avons parlé d’essayer d’éduquer ou d’informer la minorité qui refuse de reconnaître pourquoi nous prenons le genou et veulent le huer.

« Dans le même temps, à Wembley, il y a eu une réaction extrêmement positive à notre prise de genou également, et je ne pense pas que cela devrait être éclipsé par la minorité qui refuse d’accepter les raisons ou qui n’est pas d’accord avec cela . »

Mings aurait préféré se concentrer sur son début de tournoi édifiant après que l’affichage composé du défenseur central ait aidé à tenir la Croatie à distance.

Le joueur de 28 ans joue en raison de la lente récupération de Harry Maguire des dommages aux ligaments de la cheville.

Maguire n’est pas certain de revenir pour le match de vendredi contre l’Écosse, mais Mings a averti la star de Manchester United qu’il était prêt à se battre pour sa place.

« C’est un peu bizarre compte tenu du crédit que Harry a dans la banque et à quel point il est un défenseur fantastique, mais en même temps, il y a une concurrence absolue pour les places », a déclaré Mings.

« C’est une personne dont je m’inspire beaucoup, donc être mentionné dans le même souffle est un compliment en soi. »

