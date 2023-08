Tyrique et Whitney dans un énorme changement de carrière après Love Island alors qu’ils profitent du succès de la villa

Tyrique Hyde et Whitney Adebayo de LOVE Island ont fait tourner les fans après s’être lancés dans une toute nouvelle carrière.

Le couple a été filmé dans un studio d’enregistrement et prépare une piste réelle de leur chanson en duo de nuit Talent Show.

Rex

Tyrique, 24 ans, et Whitney, 25 ans, ont vu leurs compatriotes applaudir et crier pendant leur représentation de « Bad B **** » alors qu’ils étaient dans la villa.

Et il semble maintenant que le footballeur semi-professionnel et l’entrepreneur espèrent fracasser les charts avec la même chanson.

The Sun Online peut révéler en exclusivité que Tyrique et Whitney se sont déjà inscrits dans la même société de gestion qui s’occupe de N-Dubz dans le but de devenir grand.

Tyrique a également partagé plusieurs courtes vidéos de lui-même et de Whitney dans un studio d’enregistrement rappant leur chanson auto-composée sur une piste d’accompagnement professionnelle.

Un initié nous dit : « Ils ont signé avec le même management que N-Dubz et étaient en studio toute la journée aujourd’hui et hier.

« Ça va être un vrai single – il sort dans deux semaines et tout le monde pense que ce sera un énorme succès. »

Les fans ont déjà commencé à se demander si un enregistrement de « Bad B**** » est sur les cartes, grâce aux vidéos TikTok de Tyrique.

En les commentant, l’un d’eux a écrit : « Ça va être le numéro 1 au Royaume-Uni ! »

Un autre a ajouté: « Les gens ont soif de ça… nous attendons. »

Et un troisième a dit: « Pas question, vous étiez sérieux! »

Et quelqu’un d’autre a plaidé : « Mieux vaut être sur Spotify ! »

La petite amie de Tyrique, Ella Thomas, qu’il a rencontrée sur Love Island, a également ajouté: « Besoin de la chanson complète fasstt babes! »

L’homme de Whitney, Lochan Nowacki, n’a cependant pas encore commenté publiquement le coup de sa petite amie dans une carrière musicale.

TVI