Tyrique critiqué en tant que «joueur de jeu» par les fans de Love Island alors qu’il allume le «couple le plus populaire» de la villa

TYRIQUE Hyde a été qualifié de « joueur de jeu » par les fans de Love Island alors qu’il allume le « couple le plus populaire » de la villa.

Hier soir, Maya Jama a annoncé que Whitney Adebayo et Lochan Nowacki étaient le couple préféré des téléspectateurs.

Les fans de Love Island pensent que Tyrique joue à un jeu

Whitney et Lochan ont été annoncés comme le couple préféré du public

Le couple a été chargé de choisir qui allait être renvoyé chez lui – et ils ont décidé de choisir Kady et Ouzy plutôt que Mitchel et Ella B.

Ce soir, Ty leur dit qu’il pense qu’ils ont fait une erreur – ET décide également de faire passer sa relation avec Ella au niveau supérieur.

Les fans de Love Island ont appelé ses décisions et l’ont qualifié de « joueur de jeu ».

L’un d’eux a déclaré sur Instagram: « Whitney et Lochan ont élu le couple préféré, alors Ty est sur le point d’améliorer son jeu avec Ella, cela ne vous fera pas encore gagner Ty. »

« Tyrique veut vraiment ces 50 000 », a ajouté un autre.

Un troisième a ajouté: « Tyrique est sous pression après que Whitney a été annoncé comme un couple préféré des fans. »

« Ty ce n’est pas réel…. il se bat pour sa vie maintenant que Whitney est la préférée », a déclaré un quatrième.

Un cinquième a ajouté: «Je me fiche de ce que personne ne dit, mais Ty joue le jeu. Je ne les vois pas durer un mois à l’extérieur. Whitney et Lochan font en fait ressortir des personnalités différentes chez les autres et si quelqu’un ne peut pas voir ça… «

Cependant, d’autres se sont précipités pour défendre la star du football professionnel.

L’un d’eux a déclaré: « maintenant, personne n’est autorisé à faire progresser leur relation car ils seront automatiquement appelés un gameplay. »

“Ppl criant à propos de Ty sabotant la relation de Whitney/Lochan parce qu’il a donné son avis sur le dumping ? Et qu’il est un joueur pour faire avancer sa relation ? N’est-ce pas le but de l’émission lol! l? », A souligné un deuxième.

Ella et Tyrique n’ont pas fait un tour facile dans la villa.

Le couple s’est accouplé le premier jour, mais au début de son passage, Ty voulait connaître d’autres filles, tandis qu’Ella est restée fidèle.

Le couple a décidé de fermer les choses avant Casa Amor – et Ty n’a discuté avec aucune fille pendant la villa sœur.

Cependant, Ella a choqué tout le monde lorsqu’elle a ramené Ouzy à la villa principale.

Elle s’est vite rendu compte qu’elle avait fait une erreur et bien qu’elle ait dit que le mal était fait, les deux sont toujours ensemble.

Mais récemment, Ella B a causé quelques problèmes entre eux.

La beauté est entrée comme une bombe et a clairement indiqué qu’elle avait des affaires inachevées avec lui.

Malgré cela, Ty n’a d’yeux que pour Ella.

Tyrique veut faire passer sa relation avec Ella à l'étape suivante

Kady et Ouzy ont été renvoyés chez eux