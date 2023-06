Tyrique confronte Ella et fait une déclaration audacieuse sur le nouveau garçon hunky Scott

Il y a des problèmes à venir dans la villa Love Island dimanche soir alors qu’un insulaire fait une déclaration audacieuse.

Tyrique Hyde confronte Ella Thomas à propos de sa conversation avec la nouvelle bombe Scott Van Der Sluis.

TVI

Ella et Scott vont discuter[/caption] TVI

Tyrique remet en question sa relation avec Ella[/caption]

Dans les scènes diffusées ce soir, Ella et Scott vont discuter au coin du feu, ce qui donne matière à réflexion à Tyrique.

Tyrique admet plus tard à Ella: « Je pense que tu discutes avec Scott pour me liquider et c’est du tac au tac, mais c’est assez juste. »

Mais comment Ella voit-elle la situation ?

Dans l’épisode de vendredi soir, Andre et Charlotte ont été évacués de la villa après que le public a voté pour leur couple préféré.

Les trois garçons avec le moins de votes étaient Andre, Zachariah Noble et Sammy Root, tandis que les trois dernières filles étaient Charlotte, Leah Taylor et Catherine Agbaje.

Le pouvoir était alors entre les mains sûres des Insulaires alors qu’ils pouvaient choisir qui ils voulaient rentrer chez eux.

Les fans de Love Island ont été confus face aux Islanders qui étaient dans les six derniers, ainsi qu’à ceux qui ont dû partir.

Certains ont même dit que le spectacle était « truqué ».

Cependant, ITV nous a dit : « Pour être tout à fait clair, nos programmes ne sont pas figés.

« Suggérer qu’en tant que diffuseur, nous tromperions sciemment notre public en truquant le résultat de nos programmes est faux, et c’est une affirmation très sérieuse et préjudiciable à la réputation. »

Love Island est diffusé ce soir à 21h sur ITV2 et ITVX.

TVI

Andre et Charlotte ont été largués de la villa vendredi[/caption]