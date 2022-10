Tyrese, Terrence Howard et Jeremy Piven parlent de « le système »

Allez-vous regarder?

Tyrese et Terrence Howard se battre pour survivre de Jeremy Piven un donjon de détenus tordu dans “The System” qui a (littéralement) un coup de poing avec une action granuleuse et des commentaires sans faille sur le système carcéral oppressif de l’Amérique.

Nous avons rencontré le trio pour parler du thriller d’action, de la réforme carcérale attendue depuis longtemps, Lil Yachtyl’impressionnante capacité d’acteur de Terrence Howard, le Kung-Fu de Terrence Howard, et plus encore dans l’interview que vous pouvez apprécier ci-dessous :

Dans ‘The System’, un jeune soldat (Tyrese Gibson) fraîchement rentré de la guerre est pris dans une affaire de drogue, il est recruté par les autorités pour se rendre sous couverture dans une prison notoirement dangereuse afin d’enquêter sur ce qui se passe réellement dans les coulisses.

Là-bas, le directeur l’oblige à participer à un réseau souterrain de combats de prisonniers aussi dangereux que cela puisse paraître.

Afin de gagner sa liberté, il doit se battre pour rester en vie et abattre le système corrompu du gardien.

Scénariste/réalisateur Dallas Jackson s’est ouvert sur le film qu’il a cultivé en grandissant en écoutant des groupes de hip-hop conscients comme Public Enemy, Boogie Down Productions et X-Clan.

« Vers 2015, j’ai lu un article sur la corruption croissante du système carcéral privé et ses pratiques modernes d’esclavage et d’exploitation humaine. L’article se concentrait sur une zone particulière de prisons privées au Texas qui obligeait les prisonniers à se battre jusqu’à la mort. Dans cette histoire, j’ai trouvé le chemin vers une prémisse de film d’action intéressante enveloppée dans un message sérieux sur lequel nous pourrions braquer les projecteurs.

Jackson a également partagé un joyau sur la façon dont il a rencontré Tyrese qui était très impliqué dans le processus de création du film.

« Tyrese et moi nous sommes rencontrés Jean Singletonen fait », déclare Jackson à propos du cinéaste acclamé décédé subitement en 2019 à l’âge de 51 ans.

John était un bon ami et un mentor pour Tyrese et moi-même. John avait fait “Baby Boy”, “Four Brothers” et deux films “Fast And Furious” avec Tyrese, et John et moi avions fait ensemble une émission télévisée intitulée “Rebel”.

John a toujours considéré les personnes avec lesquelles il travaillait comme faisant partie de sa famille, et pendant que j’écrivais et préparais “The System”, il m’a dit à plusieurs reprises : “Tu devrais penser à Tyrese pour le rôle de Terry Savage”.

Donc, j’ai téléphoné à Tyrese quand j’ai su que nous avions l’argent en place. J’ai dit essentiellement, “Je veux que tu sois cet homme d’action avec peu de mots”, et nous avons parlé du personnage de Terry Savage, et du film, et lui et moi avons parlé de la disparition de John et de la façon dont ce film était une opportunité pour nous pour lui faire quelque chose, en quelque sorte.