Tyrese nie avoir envoyé des textes « irrespectueux » à la femme de DJ Envy

Tyrese se défend contre les affirmations de DJ Envy selon lesquelles il aurait envoyé des SMS « irrespectueux » à sa femme, insistant sur le fait qu’il avait les reçus pour blanchir son nom.

La semaine dernière, lors de Rapide furieux apparition de l’acteur sur Le club du petit-déjeunerDJ Envy l’a confronté pour avoir prétendument envoyé des SMS à sa femme, Gia Casey, des choses irrespectueuses.

Lundi, Tyrese s’est rendu sur Instagram pour réfuter les affirmations d’Envy, montrant aux fans certains des messages et prouvant que son numéro n’était pas réellement bloqué par l’animateur de radio.

« J’ai un peu perdu le sommeil depuis que je suis rentré à la maison à cause d’un homme qui m’accusait de manquer de respect à sa femme, comme il l’a dit », a-t-il commencé dans une longue vidéo d’explication. « Charlamagne en arrière-plan dit : ‘Qu’est-ce qu’il a dit ?!’ Je me demandais aussi : qu’est-ce que j’ai dit ?

« Alors bien sûr, ce qui est beau avec iMessage, iCloud, vous donne la possibilité de rappeler des messages texte, et je ne vois rien dans les messages texte directement envoyés à Envy ou directement à sa femme où je lui ai manqué de respect, » il a continué. « Mais j’ai littéralement dû sortir quelques reçus et j’ai dû aller regarder dans mon téléphone et dire : ‘À quand remonte la dernière fois que nous communiquions réellement et est-ce que quelque chose dans notre communication donne l’impression que j’ai réellement manqué de respect à sa femme ou à lui ?’ ‘»

« Parce que, que je prenne des médicaments psychologiques ou non, vous ne me décrivez pas. Vous ne me décrivez pas comme un homme. C’était la chose la plus blessante qui soit », a déclaré Tyrese.