Tyrese Haliburton qualifie le nouveau seuil de 65 matchs de la NBA de « règle stupide »

Quarante et un millions de dollars.

Tyrese Haliburton avait raté trois matchs cette saison avant de se contracter les ischio-jambiers après avoir joué 13 minutes contre les Celtics le 8 janvier. Il a raté 10 des 11 prochains matchs des Pacers en raison de sa blessure, son retour étant prévu mardi soir contre ces mêmes Celtes.

Haliburton a connu une saison exceptionnelle, a été élu All-Star starter, et est sur le point de devenir un joueur All-NBA – à l’exception de la nouvelle politique de participation des joueurs de la ligue qui stipule qu’un joueur doit jouer plus de 20 minutes en 65 matchs pour se qualifier pour une récompense en séries éliminatoires. C’est là que les 41 millions de dollars entrent en jeu – Haliburton a signé une prolongation maximale de contrat avec les Pacers pendant l’intersaison, un contrat de 204,5 millions de dollars sur cinq ans (en utilisant le plafond salarial de 141 millions de dollars que la NBA a annoncé aux équipes dans la dernière projection envoyée mardi) . Cela représente 25 % du plafond salarial. Cependant, si Haliburton fait partie d’une équipe All-NBA, selon la règle de Rose, il peut gagner jusqu’à 30 % du plafond, soit 41 millions de dollars supplémentaires sur la durée du contrat.

En fin de compte, Haliburton ne peut rater que trois matchs le reste de la saison, sinon il ne se qualifiera pas pour la All-NBA. C’est un sujet qui a suscité de nombreuses discussions autour de Joel Embiid, qui est MVP de mi-saison de nombreux électeurs mais a déjà raté 12 matchs et ne peut en rater que cinq de plus toute la saison, sinon il n’atteindra pas le seuil MVP/All-NBA. Ce qui serait nul pour Embiid, mais son contrat est verrouillé, il ne perd pas d’argent – ​​Haliburton le ferait.

Vous pouvez deviner ce que pense Haliburton de la nouvelle règle, comme il l’a dit à James Boyd de The Athletic.

“Je pense que c’est une règle stupide, comme beaucoup de gars dans la ligue, mais c’est ce que veulent les propriétaires, donc en tant que joueurs, nous devons faire notre travail et jouer 65 matchs si nous en sommes capables”, a déclaré Haliburton après entraînement lundi. “Donc, c’est ce que je dois faire, prendre soin de mon corps pour pouvoir jouer dans ces matchs, et je pense que vous voyez d’autres joueurs de la ligue faire face à la même chose. Tant que les propriétaires sont satisfaits.

Ce n’est pas une coïncidence si la règle des 65 matchs est soudainement apparue – avec le tournoi en cours de saison – juste au moment où le commissaire Adam Silver et la NBA négociaient un nouvel accord sur les droits de diffusion et devaient renforcer la valeur de la saison régulière. La NBA vend des stocks pour remplir toutes ces heures de télévision par câble d’octobre à avril avec une saison régulière de 82 matchs, mais la valeur de ces matchs diminue si des joueurs clés s’absentent. Il s’agissait d’un effort de la ligue pour limiter la « gestion de la charge », même si une grande partie de ces matchs étaient dictés par des équipes essayant de garder les joueurs vedettes en bonne santé et reposés pour les séries éliminatoires, moment où les fans (et les propriétaires) se soucient vraiment de la soirée. résultat des jeux.

Les membres des médias votent pour MVP, All-NBA et la plupart des autres récompenses des séries éliminatoires de la ligue, et je peux dire de première main que de nombreux électeurs prennent en compte les matchs joués (ou le nombre total de minutes jouées). Je le fais – lorsque j’ai voté pour le premier vainqueur MVP Nikola Jokic en 2021, une partie de la logique de le choisir plutôt que Joel Embiid, Stephen Curry et Giannis Antetokounmpo (les trois suivants dans le total des votes) était des matchs joués. Jokic a disputé 72 matchs cette saison-là, contre 51 pour Embiid, 63 pour Curry et 61 pour Antetokounmpo. C’était important. Les électeurs préféreraient avoir ce contrôle entre leurs mains et pouvoir dire que pour les 51 matchs d’Embiid de la All-NBA, cette saison était plus précieuse que les 65+ matchs joués par certains autres centres en raison de sa domination (Embiid était la deuxième équipe All-NBA qui saison). Cette saison-là, en utilisant le seuil des 65 matchs, Embiid, Bam Adebayo, Domantas Sabonis et Clint Cappela n’auraient pas joué suffisamment de matchs pour se qualifier, donc Rudy Gobert aurait été la deuxième équipe All-NBA et Nikola Vucevic la troisième équipe.

Les joueurs peuvent manquer 17 matchs cette saison et quand même se qualifier pour les récompenses des séries éliminatoires, mais atteindre 18 ans et ils sont éliminés (ce qui revient à manquer un peu plus de 20 % de la saison). Haliburton a raté 13 matchs à la suite de son problème aux ischio-jambiers, mais le match où il s’est blessé et a joué un peu plus de 13 minutes ne compte pas non plus selon les calculs de la NBA (les joueurs ont droit à deux matchs pour compter dans les 65 où ils jouent 15+. minutes mais n’atteint pas 20, mais Haliburton ne franchit pas ce seuil avec son match sur blessure).

Cela signifie que si Haliburton rate seulement quatre matchs de plus toute la saison, il perdra 41 millions de dollars. Une cheville roulée qui le met à l’écart pendant une semaine et c’est fini.

Haliburton, à juste titre, trouve cela stupide.