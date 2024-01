Tyrese Haliburton des Pacers compte des millions sur la « règle stupide » de la NBA (selon lui)

INDIANAPOLIS — Tyrese Haliburton est bien conscient des matchs qu’il a manqués et de ce qui est en jeu : plus de 40 millions de dollars.

Le talentueux garde des Indiana Pacers a été écarté cinq matchs consécutifs en raison d’une blessure tenace aux ischio-jambiers gauche qui l’a limité à un seul match avec Pascal Siakam depuis que les Pacers ont acquis le double attaquant All-NBA de Toronto. La disponibilité de Haliburton aux côtés de Siakam sera essentielle à la trajectoire de la franchise – et au compte bancaire de Haliburton.

En raison d’une nouvelle règle entrant en vigueur cette saison, le désormais double All-Star, qui a récemment été sélectionné comme premier titulaire du All-Star Game des Pacers depuis Paul George en 2016, ne peut rater qu’un maximum de trois matchs supplémentaires tout en restant éligible. pour une sélection All-NBA et le bonus de plusieurs millions de dollars qui l’accompagne.

“Je pense que c’est une règle stupide, comme beaucoup de gars dans la ligue, mais c’est ce que veulent les propriétaires, donc en tant que joueurs, nous devons faire notre travail et jouer 65 matchs si nous en sommes capables”, a déclaré Haliburton après entraînement lundi. “Donc, c’est ce que je dois faire, prendre soin de mon corps pour pouvoir jouer dans ces matchs, et je pense que vous voyez d’autres joueurs de la ligue faire face à la même chose. Tant que les propriétaires sont satisfaits.

Haliburton, âgé de 23 ans et qui en est à la dernière année de son contrat de recrue, a signé en juillet une prolongation de contrat maximale de cinq ans d’une valeur de base de 204,5 millions de dollars qui pourrait atteindre plus de 245 millions de dollars. Cet accord entre en vigueur la saison prochaine, et L’AthlétismeShams Charania de Shams Charania a rapporté que la ligue a informé les équipes qu’elle prévoit que le plafond salarial pour l’année prochaine sera de 141 millions de dollars, soit 1 million de dollars de moins qu’une précédente projection de juin.

Néanmoins, cette différence de plus de 40 millions de dollars réside dans la convention collective de la NBA, qui stipule qu’un joueur de cinquième année sortant de son contrat de recrue peut être payé jusqu’à 30 pour cent du plafond salarial de son équipe au lieu de 25 pour cent s’il remplit les conditions ” Critères maximum plus élevés »au cours de la dernière année de son contrat de recrue.

Pour répondre aux critères, un joueur doit être nommé MVP de la saison régulière, joueur défensif de l’année ou être l’un des 15 joueurs au total sélectionnés dans les trois équipes All-NBA. En décembre, Haliburton a rejoint les membres du Temple de la renommée Magic Johnson et John Stockton en tant que seuls joueurs de l’histoire de la NBA à remporter des matchs consécutifs de 20 points et 20 passes décisives. Ses arguments pour figurer parmi les 15 meilleurs joueurs cette année sont donc solides. Mais le problème cette saison, contrairement aux années précédentes, c’est que la nouvelle CBA, entrée en vigueur en juillet, exige que les joueurs participent à un minimum de 65 matchs et jouent un minimum de 20 minutes dans ces matchs pour rester éligibles à tout match. des distinctions de saison régulière susmentionnées.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré en septembre que la ligue se concentrait sur « le renforcement du fait que nous sommes une ligue de 82 matchs », au milieu des réactions négatives de certains joueurs vedettes qui s’absentaient régulièrement et manquaient des matchs au cours des années passées.

La nouvelle CBA, que les propriétaires et les joueurs ont acceptée l’année dernière, donne aux joueurs une petite marge de manœuvre où ils peuvent compter sur deux matchs dans lesquels ils jouent moins de 20 minutes pour atteindre leur minimum de 65 matchs pour les distinctions de la saison régulière. Mais ils doivent quand même jouer un minimum de 15 minutes dans ces deux matchs, donc dans le cas d’Haliburton, cette marge de manœuvre mineure n’aiderait pas.

Le leader de la NBA en termes de passes décisives par match, qui a tendance à faire son retour mardi soir à Boston, selon l’entraîneur des Pacers Rick Carlisle, a disputé 34 des 47 premiers matchs de l’Indiana. Cependant, seulement 33 de ces matchs comptent pour le minimum de 65 matchs puisque Haliburton n’a joué que 13 minutes lorsqu’il s’est blessé à l’ischio-jambier gauche lors d’une défaite à domicile le 8 janvier contre les Celtics. À partir de mardi soir, Haliburton devra jouer au moins 20 minutes lors de 32 des 35 derniers matchs de saison régulière des Pacers pour rester éligible à une sélection All-NBA.

«Je suis humain comme vous les gars. J’utilise également Internet », a déclaré Haliburton. «Je le comprends parfaitement, et je comprends également ce qui est en jeu pour moi financièrement. Mais en fin de compte, je dois aussi prendre soin de mon corps au mieux de mes capacités et me mettre dans les bonnes situations. Alors oui, je sais qu’il ne me reste plus beaucoup de jeux.

ALLER PLUS LOIN Le tour de star de Tyrese Haliburton pourrait être la meilleure chose du tournoi en saison

Haliburton n’est pas le seul partant du All-Star Game à risquer de ne pas atteindre ce minimum de 65 matchs. La superstar des 76ers de Philadelphie et MVP en titre de la ligue, Joel Embiid, qui affichait une moyenne de 36,0 points par match, un sommet en championnat avant le match de mardi soir à Golden State, a raté 12 des 45 premiers matchs des Sixers. Il ne peut manquer qu’un maximum de cinq matchs supplémentaires au cours des 37 derniers matchs pour conserver l’espoir de devenir le 14e joueur de l’histoire de la ligue à remporter deux fois de suite le titre de MVP. Embiid n’a disputé qu’au moins 65 matchs à deux reprises au cours des neuf premières saisons complètes de sa carrière.

“Ça va être un sujet de conversation”, a déclaré Carlisle. “Il y a beaucoup de joueurs de haut niveau qui vont être proches du seuil.”

L’ironie, du point de vue de Haliburton et de Carlisle, est que Haliburton a déjà remporté un honneur similaire cette saison, en faisant partie de l’équipe All-NBA In-Season Tournament. Mais puisque la participation des Pacers au championnat ne compte techniquement pas pour le record ou le classement de l’équipe en saison régulière, elle ne compte pas non plus pour l’un des 65 matchs que Haliburton doit jouer pour rester éligible à une sélection All-NBA. Haliburton a joué 35 minutes dans le championnat du tournoi en saison et a assumé tous les risques d’une blessure potentielle, mais cela ne l’aidera toujours pas à remporter le plus gros bonus de sa carrière naissante.

“C’est aussi une conversation sérieuse,” dit Carlisle. « Nous verrons où tout cela finira avec tous ces gars, y compris Tyrese. Mais en toute honnêteté, ce sont les sujets.

(Photo de Tyrese Haliburton : Trevor Ruszkowski / USA Today)