Tyrese Gibson, star de Fast and Furious, arrêté au tribunal

Tyrese Gibson, Rapide et furieux La star, qui est également chanteuse, a été arrêtée au tribunal lundi matin pour des accusations de pension alimentaire non payée par son ex-femme Samantha Lee.

Gibson, qui est père d’une fille de 5 ans, Soraya, avec Lee, a assisté au tribunal lors du jugement du juge Kevin Farmer dans le comté de Fulton, en Géorgie, au milieu de sa bataille en cours pour la pension alimentaire avec son ex, selon TMZ.

Selon certaines informations, le juge en aurait assez que Gibson n’accepte pas de payer les 10 000 $ par mois qu’il a été condamné à payer à partir d’avril dernier.

Gibson a été reconnu coupable d’outrage au tribunal par le juge Farmer pour non-paiement de la somme. Il a été conduit hors de la salle d’audience menotté.

Selon les rapports, le juge Farmer a déclaré que Gibson pourrait rester hors de prison s’il payait 73 000 $, dont 7 500 $ pour les frais juridiques de Lee. TMZ affirme également que le TGT Le chanteur prend des dispositions pour se débarrasser de la dette qu’il doit.

Cependant, Gibson semble avoir prédit l’issue de l’audience avant même qu’elle n’ait lieu.

« L’avocat de Samantha, Adam Gleklen et William Alexander, qui sont les meilleurs amis du juge Kevin M Farmer [ collusion ]”, a-t-il écrit dans un message Instagram depuis supprimé, alertant ses fans de son arrestation au cours du week-end.

« Nous faisons appel de toutes ses décisions et avons déjà essayé de faire révoquer ce juge à deux reprises… La deuxième fois, nous avons essayé de le faire révoquer. [ He actually denied his own request to be thrown off the bench] …imaginez ça ???” Douce Dame chanteur ajouté.