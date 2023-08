Tyrese Gibson poursuit Home Depot pour profilage racial présumé

Tyrese Gibson et deux autres plaignants poursuivent Home Depot après avoir prétendument été victimes de profilage racial lors d’une visite dans l’un de leurs magasins.

Mercredi, Gibson et deux autres hommes décrits comme des associés de l’acteur qui « fournissent régulièrement des services de construction à Gibson », ont déposé une plainte contre Home Depot. La poursuite allègue que les trois d’entre eux « ont subi des mauvais traitements discriminatoires scandaleux et un profilage racial des consommateurs » lors d’une visite au magasin de rénovation domiciliaire de West Hills, en Californie, en février.

Gibson, Eric Mora et Manuel Hernandez demandent plus d’un million de dollars de dommages-intérêts en plus de dommages-intérêts punitifs et « un jugement déclaratoire déclarant que » les actions de Home Depot ont violé la loi californienne Unruh Civil Rights Act. Le million de dollars doit refléter le montant que Rapide et furieux star dit qu’il a passé dans divers magasins Home Depot au cours de sa vie.

Le procès allègue que lorsque les trois hommes ont visité le site de West Hills de la société le 11 février, Gibson a décidé d’attendre dans son véhicule que les deux autres hommes terminent leur transaction avec sa carte de crédit après que les fans ont commencé à remarquer la star dans le magasin.

Alors que le procès prétend que Tyrese a dit au caissier qu’il autoriserait Mora et Hernandez à utiliser sa carte de crédit pour finaliser leur achat, il allègue que « le caissier a refusé de finaliser la transaction d’achat » même après le retour de Gibson au magasin.

« Le caissier n’a donné aucune explication raisonnable autre que de répéter la » politique du magasin « et a exigé de voir une forme d’identification », allègue le procès. « Le manager a refusé de parler avec Gibson en personne. Ce n’est qu’après une discussion animée avec le caissier que Gibson a finalement pu conclure la transaction. La poursuite allègue que les employés de Home Depot « ont délibérément interféré avec et refusé de traiter la transaction en raison de leurs soupçons sans fondement de Gibson, Mora et Hernandez en raison de leur couleur de peau, et dans le cas de Mora et Hernandez, leur origine nationale .”

Gibson a enregistré au moins une partie de la rencontre telle qu’elle s’est produite, dont une partie a été téléchargée sur Youtube. Le clip montre l’acteur lors d’un appel FaceTime avec le caissier après avoir quitté le magasin alors qu’il leur dit: « Je comprends la politique, mais vous savez que vous êtes extra en ce moment. »

Tyrese a également déclaré dans le clip qu’il visitait le même magasin depuis 10 ans.

« Mon problème avec ce qui vient de se passer est que je vis à trois pâtés de maisons d’ici depuis 10 ans, et si c’est une politique… Pourquoi êtes-vous la première personne à arrêter mon équipe et ma capacité à venir ici quand j’ai été venir dans ce Home Depot particulier pendant 10 ans ? » dit-il dans la vidéo.