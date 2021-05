Tyrese Gibson démasqué en tant que Robopine

Alerte spoil! Ce qui suit contient des détails de l’épisode du 5 mai de Fox « The Masked Singer », y compris l’identité de la célébrité démasquée.

L’animateur de « Masked Singer », Nick Cannon, a connu une explosion du mercredi dernier lors de la confrontation de « The Spicy 6 » (doublé de sorte que la diffusion coïncide avec Cinco de Mayo). La mention de son ancienne flamme, la légendaire Mariah Carey, a fait monter la température pour l’animateur.

L’émission a également pimenté les choses en ajoutant un panéliste invité aux enquêteurs internes habituels de l’émission. La star (et chanteuse) de « This Is Us » Chrissy Metz a rejoint Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger et Robin Thicke.

Le concours de chant a également introduit un « Mind Reader », après la performance de chaque concurrent, qui a « scanné » leur cerveau pour révéler un indice supplémentaire dans une image aux rayons X. (Si seulement la machine pouvait nous dire qui est sous les masques…)

Voici comment la nuit s’est déroulée.

Le contraire de l’abominable Yeti

Des indices: Yeti a révélé qu’il avait des enfants dans un paquet d’indices qui comprenait également des cornets de crème glacée au chocolat et un panda.

Sur scène, il a réalisé une performance à haute énergie de Rob Base et de DJ EZ Rock « It Takes Two », qu’il a terminé avec le grand écart. Le « Mind Reader » a ensuite révélé que Yeti avait du maïs en épi sur le cerveau.

Suppositions: Pour Jeong, les panneaux indiquaient la star d’action Vin Diesel. Metz a deviné les artistes musicaux Trey Songz ou Miguel.

Robopine revit une éducation difficile

Des indices: S’exprimant franchement, le porc-épic gonflé a partagé que pendant son enfance sa famille comptait sur les coupons alimentaires, ajoutant que «c’était une lutte constante». Comment les choses ont changé pour Robopine. Maintenant, il y a « un tour de parc à thème basé sur un projet auquel j’avais participé », a-t-il déclaré.

Après avoir chanté « Water Runs Dry » de Boyz II Men’s, le « Mind Reader » montra une ampoule sous la tête de Robopine. «Je n’ai pas mal d’idées», a-t-il déclaré. « Je suis accro à la créativité. »

Suppositions: McCarthy pensa aux stars du film « Light It Up » Usher et Forest Whitaker, tandis que Scherzinger pensait que la star incognito était le chanteur / acteur Tyrese Gibson, également une théorie populaire sur Internet. Metz soupçonnait Tank le chanteur de « Can’t Let It Show ».

Cluedle-Doo intercepte le scan de Piglet

Des indices: Porcelet a partagé avec les téléspectateurs qu’il avait une tache de naissance sur la tête qui est «en forme de pomme». (C’est peut-être pourquoi il porte le chapeau.) Son paquet d’indices mettait également en évidence des dents de vampire et quatre lingots d’or.

Suite à son interprétation émouvante de Phil Collins « Against All Odds (Regarde-moi maintenant) », le panel s’attendait à obtenir l’indice « Mind Reader » de Piglet, mais Cluedle-Doo avait d’autres plans. Il a détourné le scan mais nous a également donné un aperçu de l’identité de Piglet. « Je suis la carrière de ce gars depuis qu’il a attrapé des touchés de Dan Marino », a déclaré Cluedle-Doo.

Suppositions: Jeong et Thicke ont pensé à la star de « Twilight » Taylor Lautner. Scherzinger avait en tête des boys banders, Brian Littrell, de Backstreet Boys, et Nick Lachey, de 98 degrés. McCarthy pense que Scherzinger se réchauffe avec Lachey, et nous sommes d’accord. Et, qu’est-ce que tu sais, il y a une photo de Lachey avec Marino et « Masked Singer » a animé Nick Cannon au Rock N ‘Jock Super Bowl de MTV en 2004.

Black Swan a Mariah en tête

Des indices: Le paquet d’indices de Black Swan mettait en évidence des objets qui, une fois assemblés, peignaient une image intéressante: un parapluie, «Swan Kissed Soda» et l’état du New Hampshire.

Après avoir mis sa propre tournure sur « Do I Do » de Stevie Wonder, Black Swan a fourni un moment assez humoristique avec sa révélation de « Mind Reader ». Le challenger avait en tête la légende vivante, Mariah Carey. Ce qui rend cela amusant, bien sûr, c’est que Carey a été marié à Cannon de 2008 à 2016. (Ils partagent des jumeaux marocain et Monroe, 10 ans)

« Oh-oh, Nick, » taquina Scherzinger, faisant rire Cannon. « C’est gênant », a ajouté la Pussycat Doll.

« C’est exactement ce que je pense aussi », a déclaré Cannon. « Il y en a quelques autres avec elle, mais elle est là-dedans. »

Swan a déclaré: « Pour mémoire, je suis un grand fan de la sienne. »

« Moi aussi! » Cannon intervint.

Swan a poursuivi: « Donc, passer son record une fois n’était qu’un des plus grands moments de toute ma vie. »

« Je l’ai battue dans Connect 4 une fois », se vantait Cannon.

Suppositions: Thicke a spéculé que Black Swan pourrait être la chanteuse de « TiK ToK » Kesha, et Jeong a pensé à la co-star de « This Is Us » de Metz, Mandy Moore. Metz a élevé sans le savoir un autre ex de Cannon, sa co-star de « Love Don’t Cost a Thing », Christina Milian.

« Si – tant pis, » commença Cannon avant de s’interrompre.

« C’est aussi dans son esprit, » plaisanta Scherzinger.

On craque pour les poupées russes « Shallow »

Des indices: Certaines des poupées russes ont partagé le chagrin de leur enfance. «En grandissant, on s’est moqué de nous», a déclaré l’un d’eux. « Même notre apparence a été critiquée, comme si nous pouvions l’aider. »

Cette semaine, les Russian Dolls ont interprété « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper, offrant au public une performance simple mais magnifique.

L’indice « Mind Reader » des poupées russes faisait allusion au nombre toujours changeant de leur groupe, en utilisant l’image d’un kangourou. « Tout comme un kangourou avec ses joeys, on ne sait jamais combien d’entre nous vont sortir. »

Suppositions: McCarthy et Thicke se sont sentis confiants dans la sélection des chanteurs « MMMBop » Hanson. Jeong pensait que les poupées pourraient être le chanteur de Nickelback Chad Kroeger et l’artiste de « Sk8er Boi » Avril Lavigne.

Chameleon Bustas sort un autre chaud

Des indices: Chameleon a dû s’adapter comme « un enfant militaire » car il était constamment en mouvement. Son paquet d’indices mettait en évidence des brownies à vendre et un chapeau de capitaine de bateau.

Sa performance de « Mettez vos mains là où mes yeux pourraient voir » de Busta Rhymes a illuminé la scène grâce à son costume éclatant. Son indice « Mind Reader » se concentrait sur la mode et montrait une sneaker montante. « Cet indice devrait vous faire un pas dans la bonne direction, ou peut-être la gauche, » taquina Chameleon.

Suppositions: Jeong est allé avec le rappeur « Go Crazy » Young Thug, et Scherzinger a soupçonné le seul et unique DO double G, Snoop Dogg.

Robopine piquée par élimination

L’élimination de cette semaine a révélé que le temps de Robopine dans la compétition était terminé. Avant de retirer ses plumes, les premières pensées des panneaux ont été révélées et leurs dernières suppositions ont été données.

Au départ, Jeong, McCarthy et Scherzinger étaient tous sur la même longueur d’onde: soupçonnant Jamie Foxx, lauréat d’un Oscar, était dans le costume. McCarthy est restée fidèle à son premier instinct, tandis que Scherzinger a troqué sa supposition pour Tyrese, une intuition approuvée par Metz. Jeong a choisi Wesley Snipes, la star de « Blade ». Thicke a abandonné l’artiste « Pony » Ginuwine pour l’acteur Terrence Howard.

Robopine s’est révélé être nul autre que l’acteur / rappeur Tyrese Gibson.

La star a déclaré que sa participation à l’émission lui avait donné une chance de créer des liens avec ses enfants.

« Vous savez, lorsque vous avez deux filles, vous recherchez ces moments pour vous asseoir devant la télévision et faire quelque chose d’amusant en famille », a-t-il déclaré. « Alors me voilà maintenant avec une tenue Robopine. »

« Étonnante! » Dit McCarthy. « Quel bon papa! » complimenta Metz.

Les épisodes de « The Masked Singer » peuvent être visionnés sur le site Web de Fox.