Tyrese Gibson arrêté au tribunal pour non-paiement de pension alimentaire

Tyrese Gibson a été arrêté au tribunal lundi matin pour ne pas avoir payé de pension alimentaire à son ex-femme Samantha Lee.

Selon TMZ, L’acteur de « Fast & Furious » – qui partage une fille de 5 ans, Soraya, avec Lee – a comparu devant le juge Kevin Farmer dans une salle d’audience du comté de Fulton, en Géorgie, pour sa bataille en cours avec son ex pour la pension alimentaire.

Le juge aurait été exaspéré par le refus de Gibson de payer les 10 000 dollars par mois qu’il lui avait ordonné de payer à partir d’avril dernier.

En raison du non-paiement de l’acteur de « Baby Boy », le juge Farmer a déclaré Gibson coupable d’outrage au tribunal.

Il a été menotté et emmené hors de la salle d’audience.

Selon le média, le juge Farmer a déclaré que Gibson pourrait éviter la prison s’il payait 73 000 $, dont 7 500 $ pour les honoraires d’avocat de Lee.

TMZ rapporte que le chanteur de TGT prend des dispositions pour payer la dette due.

Au cours du week-end, Gibson a averti ses fans qu’il pourrait être appréhendé lors de l’audience sur la pension alimentaire pour enfants et a accusé le juge Farmer et l’équipe juridique de son ex d’avoir collaboré contre lui.

« L’avocat de Samantha, Adam Gleklen et William Alexander, qui sont les meilleurs amis du juge Kevin M Farmer [ collusion ], » il a écrit dans un post Instagram depuis supprimé.

Gibson, photographié ci-dessus en août, a averti ses fans ce week-end qu’il pourrait être appréhendé et a accusé le juge Farmer et l’équipe juridique de son ex de collusion contre lui. Getty Images

« Nous faisons appel de toutes ses décisions et avons déjà essayé de faire révoquer ce juge à deux reprises… La deuxième fois, nous avons essayé de le faire révoquer. [ He actually denied his own request to be thrown off the bench] …imaginez ça ???”, a ajouté la chanteuse de « Sweet Lady ».

Gibson a ensuite exhorté les médias, y compris le Post, à demander l’accès des médias pour « voir ce que le juge Farmer a en tête » pour lui.

« Il est assez clair qu’ils me détestent, mais je dois leur rappeler à tous ma vie et mon succès. J’ai travaillé dur depuis que j’ai 14 ans pour en arriver là », a-t-il écrit.

Gibson et Lee, vus ci-dessus en 2019, se sont mariés en 2017 et ont annoncé leur séparation en 2020. Getty Images

Ils ont accueilli leur fille Soraya en octobre 2018. Tyrese Gibson/Instagram

Le chanteur de TGT est également papa d’une fille Shayla, photographiée ci-dessus avec son père et Soraya en 2023, avec son ex-femme Norma Mitchell. Tyrese Gibson/Instagram

Gibson et Lee se sont mariés en 2017 et ont accueilli Soraya en octobre 2018. Deux ans plus tard, le couple a annoncé son divorce.

Il est également papa d’une fille, Shayla, 17 ans, qu’il a eue avec son ex-femme Norma Mitchell, avec qui il a été marié de 2007 à 2009.

En mai, Mitchell a intenté une action en justice contre le crooner R&B pour l’avoir diffamée et avoir divulgué publiquement des informations privées sur elle et leur fille adolescente Shayla sur les réseaux sociaux.