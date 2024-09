Tyrese Gibson arrêté après avoir été reconnu coupable d’outrage au tribunal

Tyrese Gibson a réagi mardi à son arrestation en Géorgie après avoir été reconnu coupable d’outrage au tribunal pour non-paiement de pension alimentaire.

La star de la franchise « Fast and Furious » a été placée en détention lundi après que le juge du tribunal supérieur du comté de Fulton, Kevin M. Farmer, a ordonné à l’acteur de payer plus de 73 500 $ à son ex-femme, Samantha Lee, qui a divorcé de lui en 2020 après trois ans de mariage.

Gibson a été reconnu coupable d’outrage volontaire au tribunal pour avoir prétendument omis de payer la pension alimentaire de leur fille de 5 ans, Soraya. (L’acteur est également père d’une fille de 17 ans, Shayla, qu’il partage avec son ex-femme Norma Mitchell.) Le jugement a été rendu lors de la troisième audience de Lee pour outrage au tribunal, et le juge a déclaré que l’acteur devait être détenu jusqu’à ce qu’il ait effectué le paiement, selon des documents judiciaires consultés mardi par le Times.

L’équipe de l’acteur a également déposé un avis d’intention de faire appel de la décision. Les représentants de Gibson n’ont pas immédiatement répondu mardi aux demandes de commentaires du Times.

TMZ Il a été rapporté mardi qu’après que Gibson ait été reconnu coupable d’outrage au tribunal, un huissier lui a passé les menottes et l’a fait sortir de la salle d’audience. Le New York Post Gibson a déclaré avoir été détenu puis libéré après avoir omis de payer la pension alimentaire mensuelle de 10 000 $ ordonnée par le tribunal.

L’interprète de « Sweet Lady » a été libéré de détention, a indiqué TMZ, après que son avocate Tanya Mitchell Graham a fait appel. L’appel a permis à l’acteur de gagner du temps et n’a pas nécessité le paiement d’une pension alimentaire impayée avant sa libération. Son avocat a déposé un appel similaire en avril 2023, lors de la bataille controversée du divorce de l’ancien couple, lorsque Gibson a été condamné pour la première fois à payer une pension alimentaire, a indiqué le média.

La star de « Morbius » a évoqué l’arrestation mardi sur son compte Twitter. Histoires Instagramécrivant : « Être arrêté n’était pas amusant, en fait, c’était très traumatisant… On pourrait se demander pourquoi ce juge Kevin M. Farmer me déteste autant ? » Il a ajouté une deuxième histoire qui visait l’avocat de son ex-femme et a déclaré que « se faire arrêter n’était pas facile ».

Gibson a également inclus Google Drive links Les documents d’appel datés du 13 mai 2024 décrivent l’appel comme un « cauchemar » pour le juge. Les documents, bien qu’il ne soit pas clair s’ils ont été déposés au tribunal, énumèrent trois « questions et arguments clés » sur lesquels l’appel était fondé et qualifient la demande de pension alimentaire pour enfants de « excessive et punitive ».

Les avocats de Gibson, Graham et Beverly L. Cohen, ont d’abord fait valoir qu’un arbitre dans le cas du divorce du couple avait conclu que l’accord prénuptial de Gibson et Lee était valide, mais avait en quelque sorte invalidé une partie de celui-ci qui traitait des honoraires d’avocat. (Lee réclame 7 500 $ d’honoraires d’avocat.)

Deuxièmement, ses avocats ont déclaré que Gibson « a volontairement soutenu financièrement » Soraya depuis sa naissance et pendant la procédure de divorce « au plus haut niveau de l’obligation alimentaire de base ». Ses avocats ont fait valoir que l’octroi par le tribunal d’une pension alimentaire forfaitaire rétroactive « aura sans aucun doute un effet dissuasif sur les autres divorcés qui soutiennent volontairement financièrement leur(s) enfant(s) mineur(s) pendant une procédure de divorce sans avoir besoin d’une audience temporaire et d’une ordonnance provisoire du tribunal ».

Enfin, ils ont fait valoir que Gibson payait « de facto » son conjoint en accordant à Lee une pension alimentaire pour enfants avec un écart de revenu élevé, ce qui lui permettait d’acheter une maison, de travailler moins et de couvrir 50 % des frais de scolarité de leur enfant. (Le document indiquait que « le tribunal de première instance a estimé que la pension alimentaire n’était pas justifiée »).

« Au lieu d’applaudir l’appelant [Gibson] « Pour avoir fait ce qu’il était censé faire volontairement en soutenant financièrement l’enfant mineur sans intervention judiciaire, l’appelant a été puni pour avoir fait ce qui était juste », indique le document.

Les avocats n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dimanche, Gibson s’est rendu sur Instagram et a qualifié les manœuvres juridiques de son ex de « loufoques » et a insisté sur le fait qu’il était innocent parce que leur contrat de mariage aurait couvert tout ce qui était impliqué dans leur relation. Divorce 2020. Il a également publié un article sur le signification d’être père dans une série de publications avant et après sa détention.