Tyrese dit que son précédent mariage avec Samantha Lee était une « blague »

Tyrese Gibson parle de son mariage et de son divorce ultérieur, affirmant que toute la relation était une « blague » pour son ex-femme, Samantha Lee.

L’acteur et chanteur a sorti vendredi une nouvelle chanson intitulée « Love Transaction ». Le morceau – qui dure un peu plus de 5 minutes – met en scène Tyrese faisant part au monde de ses sentiments concernant la fin de son mariage. Il explique également à quel point il déteste les procédures judiciaires qui ont suivi.

«Je pensais que l’amour ne devrait rien coûter. Alors pourquoi dois-je payer tous ces frais d’avocat ? Besoin d’une résolution, était-ce une illusion ? Je ne peux obtenir aucune satisfaction. Et maintenant tu me fais demander… Est-ce que c’est de l’amour ? Oh, c’est ça l’amour ? Ou est-ce juste une transaction ?

Dans le deuxième couplet de la chanson, Tyrese parle davantage de la partie commerciale du divorce et se souvient que son ex-femme l’avait « traîné » « à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal ». Il accuse également Lee d’avoir essayé de lui prendre tout ce pour quoi il a travaillé, faisant allusion au fait qu’elle voulait de l’argent pour elle-même et non pour leur enfant.

« 20 000, ce n’est pas une pension alimentaire pour enfants, nous savons tous les deux à qui est destiné cet argent. »

Gibson a également sorti une autre chanson parlant de son mariage, cette fois, se demandant si la relation avait jamais été réelle pour son ex-femme. Ce morceau est le remix de « Don’t Think You Ever Loved Me », avec Lenny Kravitz et Le’andria Johnson, et le titre dit à peu près tout.

La chanson montre Tyrese admettant que lui et Lee ont commis leurs « erreurs » tout au long de la relation, mais ajoute qu’ils étaient censés « être ensemble dans le bon et le mauvais ». Cependant, selon Gibson, Lee « s’est replié sous la pression ».

«M’as-tu déjà aimé? Ou était-ce les choses que j’ai faites pour toi ? Je t’ai donné tout mon cœur, mais je suppose que ce n’était pas suffisant pour toi, oh non… »

Dans un récent Instagram Live, Tyrese a fait écho aux mêmes sentiments à propos de son mariage, qualifiant une fois de plus sa relation avec Samantha de « transaction ».

« Tout mon mariage n’était qu’une grosse blague », dit-il à la caméra. « Juste une transaction. »

Il poursuit en disant que même si la relation était très réelle pour lui, il n’a pas l’impression qu’ils se sont mariés tous les deux avec les mêmes intentions.