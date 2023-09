Tyrese annonce qu’il est « sans gants » contre DJ Envy dans son dernier coup de gueule

Tyrese et DJ Envy y travaillent toujours, et d’après le dernier discours du premier, les allers-retours ne s’arrêteront pas de si tôt.

L’acteur et l’animateur de radio échangent de l’ombre depuis la dernière apparition de Tyrese dans Le club du petit-déjeuneroù DJ Envy l’a accusé de manquer de respect à sa femme.

À la suite de leur dispute à l’antenne, Envy et sa femme ont insisté sur le fait que son ancien ami avait dépassé certaines limites, mais le Rapide et furieux La star prétend qu’il ment pour justifier qu’il se moque de lui pendant ses moments difficiles.

Aujourd’hui, dans une série de longs clips audio et légendes, l’acteur amène les choses à un tout autre niveau.

Il a poursuivi : « Je vous suggère fortement de faire preuve de légèreté, je ne fais pas de lettres de cessation et d’abstention, je ne traite pas avec des avocats, je ne dénonce pas, je ne fais pas de gaz. Je veux foutre en l’air et je ferai une erreur, je peux me le dire sous le bus. Vous décidez vous-même à quel niveau nous allons le porter à partir d’ici… Je veux tous ces négros beiges fumés.

« Je n’allais pas faire ça… J’ai lutté, c’est sans gants… @DJEnvy tu voulais devenir viral… Profitez-en », a-t-il commencé dans sa légende Instagram. « Puisque nous essayons de devenir « viraux » menaçants en direct à l’antenne, déballons tout cela. Quelle que soit la façon dont vous répondez, j’ai fini… Amusez-vous !! Intégrez-le aux évaluations et à davantage de blogs. Ce que je ne ferai JAMAIS avant de rendre mon dernier souffle, c’est de laisser quiconque remettre en question mon intégrité, attaquer mon personnage et être ici imprudent sur des conneries aléatoires.

Tyrese continue en laissant entendre qu’il n’a pas dû manquer de respect à la femme d’Envy, Gia Casey, car le DJ a toujours été en contact avec lui tout ce temps – pour ensuite le confronter toutes ces années plus tard.

« Je suis agressif – pas passif-agressif », a poursuivi Tyrese. « Si QUELQUE HOMME devait manquer de respect à ma femme, je ne serais toujours EN CONTACT avec lui à aucun titre et n’essaierais pas de le confronter. [him] 6 ans plus tard. Et nous avons tous été en contact tout ce temps. Le seul drame que j’ai dans ma vie est le drame BM et le drame du divorce.

Il a poursuivi en disant : « Je ne dérange personne… Je ne manque de respect à personne. Je suis désolé si j’ai laissé tomber quelqu’un en abordant ce sujet, je ne pouvais tout simplement pas laisser celui-ci m’échapper. Amusez-vous bien. Il voulait devenir viral en me menaçant et en s’appelant me confrontant pendant que les caméras tournaient. 6 ans de SILENCE ? Maintenant, ça… non bruh… vrai connard de Watts ici, je ne l’ai pas… à bientôt… »