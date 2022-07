Tyrell Malacia de Manchester United révèle les instructions tactiques d’Erik ten Hag

Tyrell Malacia a discuté des instructions tactiques qui lui ont été données par le manager de Manchester United, Erik ten Hag.

Les Red Devils ont annoncé Malacia comme leur première signature du mercato d’été 2022 plus tôt ce mois-ci.

Malacia a signé un contrat de quatre ans jusqu’en 2026 et aurait coûté 15 millions d’euros à United plus 2 millions d’euros de bonus.

L’arrière latéral s’est depuis bien installé et a déjà commencé à accumuler des minutes à l’arrière gauche des Red Devils.

Le Néerlandais a commencé pour United contre Crystal Palace plus tôt cette semaine et a joué un rôle déterminant dans la mise en place d’un but Anthony Martial bien travaillé.

Malacia s’est retrouvé au bord de la surface de réparation du Palais avant de changer de jeu pour son compatriote arrière Diogo Dalot, qui a choisi Martial avec une excellente balle en boucle.

Maintenant, parlant à Sky Sports, Malacia a convenu qu’on lui demandait en fait de jouer en tant que milieu de terrain supplémentaire. Il a dit: “Oui, c’est ce que l’entraîneur attend de moi et dans mon ancien club, j’ai joué le même style, donc pour moi, c’est plus facile de m’intégrer à ce système.”

Malacia a également expliqué comment Ten Hag dialoguait fréquemment avec lui lors de la préparation de son passage à United: “Je lui ai beaucoup parlé, deux ou trois fois”, a-t-il déclaré.

“Nous avons eu de bonnes conversations sur le football, sur moi-même et sur lui. Aussi sur la façon dont il me voit, ce qui était une chose importante pour moi en rejoignant le club.

