Tyrell Malacia de Man United prêt à défier Luke Shaw pour le poste d’arrière gauche

Le nouveau garçon de Manchester United, Tyrell Malacia, a déclaré à Luke Shaw qu’il était prêt à le défier pour le rôle d’arrière gauche de premier choix d’Erik ten Hag cette saison.

Malacia est devenu la première signature estivale de United lorsqu’il a rejoint Feyenoord la semaine dernière, mais est arrivé pour trouver l’équipe déjà bien garnie d’arrières gauches à Shaw, Alex Telles et Brandon Williams.

Après avoir fait ses débuts lors d’une victoire 4-0 contre Liverpool à Bangkok mardi, l’international néerlandais de 22 ans a cependant insisté sur le fait qu’il n’avait pas déménagé à Old Trafford juste pour faire de la figuration.

“Il y a de bons arrières gauches ici – Telles, Brandon, Luke, moi – donc vous devez travailler dur et faire vos preuves à l’entraînement et à la fin, l’entraîneur prendra une décision”, a déclaré Malacia.

“Bien sûr [I want to be first choice]. C’est le but de tout le monde. Vous voulez toujours jouer, vous devez donc travailler dur pour cela.

“Je suis heureux d’avoir fait mes débuts et que nous ayons remporté la victoire. Je me sens déjà comme chez moi, ils m’ont fait sentir comme si j’étais déjà chez moi, donc je suis heureux d’être ici.”

Malacia a failli rejoindre Lyon avant que United n’intervienne et batte l’équipe de Ligue 1 à sa signature.

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

Le joueur de 22 ans a été suivi par Ten Hag lorsqu’il était à la tête de l’Ajax et a déjà fait son entrée dans l’équipe nationale des Pays-Bas sous la direction de l’ancien entraîneur de United, Louis van Gaal.

“C’est une grande différence [to move from Feyenoord to United]j’ai voulu ça toute ma vie”, a ajouté Malacia. “J’ai travaillé dur pour ça, donc je dois travailler plus dur maintenant.

“J’aime attaquer, je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles il m’a amené ici, donc je dois prouver à tout le monde pourquoi je suis ici.

“[Ten Hag] a un système et il veut que je joue comme ça, et c’est quelque chose dont nous parlons.

“Il veut attaquer avec l’arrière gauche et l’arrière droit, c’est donc ce qu’il veut.”

Malacia a également révélé qu’il avait parlé à l’ancien attaquant de United Robin van Persie avant de rejoindre la Premier League.

Les deux hommes étaient coéquipiers à Feyenoord, avant que Van Persie ne devienne entraîneur.

“Je lui ai parlé de United et de son passage en Premier League”, a déclaré Malacia. “Il avait de bons souvenirs, de bonnes histoires, donc c’est toujours bon et positif.”

Pendant ce temps, le défenseur de 19 ans Will Fish devrait rejoindre la tournée à Melbourne.

Ten Hag a demandé une couverture supplémentaire à l’arrière central en raison d’une blessure à Harry Maguire, ce qui a conduit Telles à être utilisé comme défenseur central d’urgence contre Liverpool.

United se rapproche également de sa deuxième signature de l’été avec des sources disant à ESPN que le club est sur le point de signer le défenseur central Lisandro Martinez d’Ajax.