Tyreek Hill nie avoir demandé le divorce dans une étrange tournure de mariage

Divertissement sportif

Le receveur vedette des Dolphins, Tyreek Hill, et Keeta Vaccaro viennent de se marier en novembre, mais après un peu moins de trois mois de mariage, le couple semble vouloir arrêter, selon les archives judiciaires.

La requête en dissolution du mariage sans enfants a été déposée lundi, l’avocat de Hill ayant déposé une requête auprès du tribunal du comté de Broward.

Hill, 29 ans, et Vaccaro se sont mariés au Texas le 8 novembre alors que les Dolphins étaient en congé une semaine après le match. le couple était fiancé depuis juillet 2021.

Hill, dans une tournure bizarre, a rejeté les informations faisant état d’une demande de divorce sur X.

«Je vais sur Twitter et je vois des bs», a-t-il écrit avec un emoji riant.

« Garçon, non, bon sang, nous ne l’avons pas fait, alors ne mettez pas ça en l’air !!! Nous sommes mariés et nous le resterons », il a ajouté dans un post ultérieur.

Hill a également partagé une photo des deux sur son histoire Instagram plus tôt mardi, et Vaccaro a repartagé la publication sur son fil.

L’avocat de Hill a déclaré au Sun Sentinel qu’ils n’avaient pas fait de commentaire lorsque le média les avait contactés par téléphone.

Tyreek Hill #10 des Dolphins de Miami célèbre après avoir marqué un touché au cours du deuxième quart contre les Chiefs de Kansas City lors des éliminatoires de l’AFC Wild Card au GEHA Field du Arrowhead Stadium le 13 janvier 2024 à Kansas City, Missouri. Getty Images

Tyreek Hill s’est prononcé contre les informations sur X. Getty Images

Hill a parlé de son mariage en novembre avec les journalistes peu après la cérémonie.

“Je passais beaucoup de temps avec mes enfants, beaucoup de temps avec elle, et la conversation vient d’avoir lieu”, a déclaré Hill aux journalistes après les noces. «Je me suis dit : ‘Bébé, nous sommes fiancés depuis si longtemps, es-tu prêt à te marier ?’ Cela l’a en quelque sorte prise au dépourvu. Elle ne m’a pas cru parce que nous sommes fiancés depuis 2021. C’était comme : ‘OK, allons-y.’ Elle m’a dit : ‘Montre-moi que tu es réel.’ Et nous l’avons fait.

Malgré le sourire sur le visage de Hill immédiatement après son mariage, les choses ont pris une tournure mouvementée peu de temps après lorsque la star de la NFL a été frappée par deux poursuites en paternité un peu plus d’un mois après s’être marié, a rapporté le Daily Mail.

Brittany Lackner, 30 ans, et Kimberly Baker, 29 ans, ont accusé Hill de ne pas subvenir aux besoins des enfants qu’il aurait conçus avec elles.

Tyreek Hill s’est fiancé à l’été 2021. guépard/Instagram

Les poursuites demandent plus que les 2 500 $ qu’il paie déjà en pension alimentaire pour enfants.

Et, plus tôt ce mois-ci, le manoir de Hill’s en Floride a pris feu après que les enquêteurs ont découvert qu’un enfant jouait avec un briquet dans une chambre de la maison.

L’incendie a laissé un trou béant dans le toit et les premiers intervenants ont eu besoin de 45 minutes pour éteindre l’incendie déclenché par deux alarmes.

Tyreek Hill a également publié mardi une photo de lui avec Vaccaro sur son histoire Instagram. guépard/Instagram

Hill n’était pas présent au moment de l’incendie, mais plusieurs membres de sa famille étaient présents dans la maison lorsque l’incendie s’est produit.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo