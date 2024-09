Tyreek Hill, joueur des Dolphins, à propos de son arrestation par la police avant le match : « J’essaie encore de tout mettre en place »

Quelques heures après que la police l’a arrêté à l’extérieur du stade pour un incident de circulation avant le match d’ouverture de la saison de son équipe, le receveur des Dolphins de Miami, Tyreek Hill, a déclaré qu’il essayait toujours de gérer la situation.

« En ce moment, j’essaie encore de rassembler tout ça », a déclaré Hill, après avoir joué – et marqué un touchdown – lors de la victoire 20-17 de Miami contre les Jaguars de Jacksonville. « Je ne vais pas vous donner ma version. Je ne sais toujours pas ce qui s’est passé. Je veux utiliser cette plateforme pour dire : « Et si je n’étais pas Tyreek Hill ? » Comme dans le pire des scénarios. C’est fou. »

Hill a été arrêté par la police à l’extérieur du Hard Rock Stadium dimanche matin. Son agent, Drew Rosenhaus, a déclaré à ESPN que Hill avait reçu une contravention pour infraction au code de la route à son arrivée au stade. Vidéos sur les réseaux sociaux Les images ont montré Hill au sol, menotté, entouré de quatre policiers de Miami-Dade. Le défenseur Calais Campbell, arrivé sur les lieux, a déclaré à ESPN qu’il avait également été arrêté et cité pour avoir désobéi à un ordre direct. Il a déclaré avoir vu Hill menotté et avoir pensé qu’il s’agissait d’une « force excessive ».

La directrice du département de police de Miami-Dade, Stephanie Daniels, a déclaré dimanche dans des déclarations séparées qu’elle avait demandé un réexamen de l’incident et que l’un des officiers impliqués avait été placé en fonctions administratives pendant que l’enquête se déroulait.

« J’ai lancé une enquête des Affaires internes pour garantir un examen approfondi de l’affaire », a-t-elle déclaré.

Rosenhaus a déclaré à ESPN qu’il voulait examiner la situation pour « s’assurer que (Hill) n’était pas maltraité ».

Hill a été libéré à temps pour jouer le match de dimanche et a joué un rôle clé dans la victoire, attrapant sept passes pour 130 yards, dont un touchdown de 80 yards. Pour célébrer le touchdown, Hill a imité sa détention en mettant ses mains derrière son dos.

« J’ai beaucoup de respect pour les policiers », a-t-il déclaré après le match. « Mais évidemment, tout le monde a des brebis galeuses. Je veux utiliser cette plateforme pour trouver un moyen de renverser la situation et d’en faire une chose positive pour les deux parties, de mon côté et de Miami-Dade, afin que nous puissions faire équipe et faire quelque chose de positif. »

Hill, 30 ans, a mené la NFL en termes de yards de réception (1 799) et de touchdowns (13) la saison dernière et a cumulé 3 509 yards en deux saisons depuis qu’il a rejoint Miami via un échange avec les Chiefs de Kansas City. Le quintuple All-Pro forme, aux côtés de Jaylen Waddle, l’un des duos de receveurs les plus redoutables de la NFL – et a été l’une des principales raisons pour lesquelles les Dolphins ont remporté 11 matchs l’année dernière pour la première fois depuis 2008.

Hill a accepté un contrat restructuré plus tôt cette intersaison qui lui garantit 106,5 millions de dollars au cours des quatre prochaines saisons.

