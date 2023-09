Tyreek Hill dit qu’il veut devenir une star du porno après sa carrière dans la NFL

Tyreek Hill récemment (et au hasard) a révélé qu’il souhaitait devenir une star du porno après sa retraite de la NFL en 2025.

Si vous prêtez attention au football professionnel, vous connaissez Tyreek Hill comme l’homme le plus rapide du sport. En matière de vitesse, c’est un monstre de la nature et c’est aussi l’un des joueurs les plus cool qui soit en phase avec les médias sociaux et l’ère du streaming Twitch.

Selon Complexetout en apparaissant récemment sur le service de diffusion en direct avec le Buccaneer de Tampa Bay Mike Evans, Hill a discuté de la vie après la NFL.

Alors que la plupart des gens souhaitent voyager et peut-être se lancer dans la photographie sportive professionnelle, le projet de Hill est un peu plus intense.

« Quand vous prendrez votre retraite, vous serez partout », a déclaré Evans à son compatriote footballeur. « Ils vont te mettre à la télé [and] tout. »

Hill a ensuite répondu par une confession surprenante.

« Quand je prendrai ma retraite, mon frère, je veux vraiment être une star du porno, mon frère », a déclaré Hill. « Genre, très sérieux. Tu penses que j’ai compris ? « Je veux dire, tout ce que tu veux, mon frère », répondit Evans. « Je n’ai pas d’opinion là-dessus. »

Hill a précédemment révélé qu’il souhaitait raccrocher ses crampons de la NFL en 2025 et lorsque vous regardez sa carrière, vous pouvez comprendre pourquoi il a un pied dehors.

En peu de temps, Hill a remporté un Super Bowl avec Patrick Mahomes et a décroché quatre sélections All-Pro dans la première équipe. Non seulement cela, mais il a participé à sept Pro Bowls et a conclu un accord de 120 millions de dollars avec les Dolphins de Miami.

Maintenant qu’il a annoncé ses rêves de poseur de canalisations, les sociétés de porno et les dirigeants lui enverront sûrement des offres.