MIAMI– Tyreek Hill veut 2 000 verges cette saison. Après cette semaine, il est à mi-chemin.

Le receveur des Dolphins de Miami a éclipsé les 1 000 verges sur réception lors de la victoire 31-17 de dimanche contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, devenant ainsi le premier joueur à faire cela cette saison. Hill est le quatrième joueur de l’histoire de la NFL à enregistrer 1 000 verges sur réception au cours des huit premiers matchs de son équipe.

“Ça fait du bien. Dieu est grand. Je décide de ma chance depuis que je suis arrivé dans cette ligue”, a déclaré Hill. “Beaucoup de gens ont douté de moi, disant que je ne pouvais pas faire ceci ou cela, mais il s’agit avant tout de croire en soi.”

Le All-Pro a inscrit les Dolphins au tableau à la fin du premier quart avec un touché de 42 verges du quart-arrière Tua Tagovailoa, son huitième touché en tête de la ligue de la saison. Hill a terminé la journée avec 112 verges et un touché sur huit attrapés, lui donnant 1 014 verges cette saison.

C’était le quatrième match consécutif de Hill avec un touché d’au moins 25 verges. La principale menace de la NFL sur le terrain s’est désormais connectée à Tagovailoa pour quatre touchés d’au moins 30 verges aériennes cette saison. Tagovailoa a obtenu quatre passes de ce type au début de la saison 2023, dont trois seront destinées à Hill en 2022.

Sur le jeu, Hill a sprinté entre le demi de coin des Patriots JC Jackson et la sécurité Marte Mapu, divisant leur tentative de couverture du support.

“Je pense avec comment [Patriots] entraîneur [Bill] Belichick joue ses gars, c’est un peu différent parce que ce n’est pas forcément le cas [the cornerback] Je regarde, c’est plutôt les gars du haut de gamme qui doivent couvrir quelqu’un comme Tyreek”, a déclaré Tagovailoa.

“Quand Tyreek est pressé, je pense que tout le monde ici serait probablement d’accord que ce n’est pas une bonne idée de ne pas avoir quelqu’un au-dessus de lui. Donc, la façon dont l’entraîneur Belichick a joué, je pense, était d’essayer de retirer cela de Tyreek. Mais avec beaucoup de nos actions en arrière… cela rend la tâche difficile pour la sécurité parce qu’il a aussi la responsabilité de fonctionner correctement — mais il doit aussi aider avec [Tyreek]. Donc effet de levier extérieur avec JC, [Mapu is] l’effet de levier intérieur et si vous n’obtenez pas de coup sûr sur Tyreek, le timing rend les choses difficiles. »

À un rythme de 126,8 verges par match, Hill est en passe de récolter 2 155 verges sur réception cette saison, ce qui établirait un record de la NFL et ferait de lui le premier receveur de 2 000 verges de l’histoire de la ligue.

La performance de Hill a enthousiasmé le public du Hard Rock Stadium, les applaudissements à son égard n’étant surpassés que par l’ovation du cornerback Jalen Ramsey, qui a fait ses débuts dans la saison dimanche.

Ramsey a déclaré qu’il avait initialement reçu un calendrier de retour pour fin décembre, mais qu’il ne l’avait jamais personnellement accepté. Il a qualifié un retour en novembre de “super, super réaliste”, mais il visait toujours ce match. En fait, l’entraîneur des Dolphins, Mike McDaniel, a déclaré que Ramsey avait tiré son épingle du jeu il y a plus d’un mois, lorsque les Dolphins ont affronté les Patriots le 17 septembre.

“Nous ne lui avons jamais donné d’horaire, et puis il a fini par me dire la dernière fois que nous avons affronté les Patriots, pendant le match, sur le terrain, qu’il reviendrait pour ce match”, a déclaré McDaniel. “J’ai partagé cela avec l’équipe la semaine dernière. C’était génial d’en faire partie, et je pense que cela parle au vestiaire. Vous ne faites pas tout cela si vous n’avez pas envie de jouer avec ces gens que vous Je viens juste de commencer à devenir un coéquipier. Une grande partie de la raison pour laquelle nous avons gagné est cette nature collective qu’il incarnait.

Ramsey a été échangé aux Dolphins en mars, mais a raté les sept premiers matchs de l’équipe après s’être blessé au ménisque gauche lors de la deuxième journée du camp d’entraînement en juillet. Il est retourné à l’entraînement la semaine dernière et a été ajouté à la liste active avant le match de dimanche. Il a fait connaître sa présence en première mi-temps, forçant un fumble qui a rebondi hors des limites et interceptant Mac Jones à la fin du deuxième quart. Selon Next Gen Stats, Ramsey a autorisé un attrapé sur 24 verges en tant que défenseur le plus proche et n’a été ciblé que trois fois.

Non seulement Ramsey a correctement prédit sa date de retour, mais il a également prédit son interception.

“J’ai dit à toute l’équipe que j’allais faire un choix aujourd’hui. Je l’ai dit à toute l’équipe”, a déclaré Ramsey dans la salle de conférence de presse tandis que Hill acquiesçait de la tête de l’autre côté de la salle. “Cela fait quelques semaines que je dis à toute l’équipe que j’allais avoir un choix lors de mon premier match.

“Ça faisait du bien. Ne vous méprenez pas, je suis heureux d’avoir eu une interception, mais je ne veux certainement pas que ce soit le scénario. Je veux juste parler de la façon dont nous avons remporté une bonne victoire de division durement disputée. ” Mon succès, ça vient de la préparation que j’ai mise et de l’équipe qui m’entoure. Ce n’est pas seulement moi. Je travaille très dur pendant la semaine pour me préparer à me sentir comme Jalen Ramsey et c’est juste un produit de ça. Mais c’était une belle victoire âprement disputée pour l’équipe, donc c’était génial.”

Cette victoire a donné à Miami un balayage de la saison contre les Patriots et a amélioré la fiche des Dolphins à 6-2. Miami est à un demi-match des Chiefs de Kansas City pour la tête de l’AFC. À juste titre, les Dolphins et les Chiefs s’affronteront lors de la 9e semaine à Francfort, en Allemagne, dans le cadre des International Series de la NFL.

Ce sera la première fois que Hill affrontera son ancienne équipe depuis qu’il a été échangé à Miami la dernière intersaison. Il a déclaré qu’il était initialement déçu que le match ne se déroule pas au Arrowhead Stadium, mais il est ravi de revoir ses anciens coéquipiers avec lesquels il a remporté un Super Bowl et deux championnats de l’AFC.

“Je suis prêt, mec. C’est juste un autre match. Je suis juste excité de jouer contre mes vieux frères”, a-t-il déclaré. “C’est comme si tu étais au lycée et que tu déménageais dans une autre ville, c’était toujours du bal. En fin de compte, mon travail consiste à aller là-bas et à faire ce que j’ai fait toute l’année, et c’est amusez-vous, aidez à diriger cette équipe et créez des opportunités pour qui que ce soit. Je vais toujours être le même vieux guépard, bébé.