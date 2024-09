Tyreek Hill demande le licenciement d’un policier mis en congé

MIAMI — Le receveur des Dolphins de Miami, Tyreek Hill, demande le licenciement d’un policier de Miami-Dade à la suite d’un incident désormais viral dimanche au cours duquel Hill a été sorti de son véhicule lors d’un contrôle routier.

L’avocat de Hill, Julius Collins, a publié mardi soir une déclaration au nom de Hill exigeant le « licenciement immédiat » de « l’agent d’escalade » qui a été placé en fonctions administratives à la suite de l’incident de dimanche.

« Chaque action entreprise par un agent des forces de l’ordre est régie par des procédures opérationnelles standard », peut-on lire dans le communiqué. « Nous sommes d’avis que l’usage de la force par l’agent était excessif, croissant et imprudent. Nous exigeons que l’agent soit licencié avec effet immédiat. »

L’agent, qui a depuis été identifié comme étant Danny Torres, un vétéran de 27 ans, était l’un des nombreux policiers présents lorsque Hill a été arrêté pour excès de vitesse environ trois heures avant le match d’ouverture de la saison des Dolphins contre les Jaguars de Jacksonville. Le syndicat de police qui travaille avec la police de Miami-Dade a publié une déclaration lundi affirmant que Hill n’avait pas coopéré avec les policiers qui sont intervenus, ce qui a conduit à une escalade de la situation.

Des images de caméra corporelle diffusées lundi soir ont montré qu’après une brève altercation verbale avec l’officier qui l’a arrêté, Hill a reçu l’ordre de sortir de son véhicule, mais a finalement été retiré de force de sa voiture par Torres et « redirigé » vers le sol.

Torres a ensuite menotté Hill alors qu’il était à genoux sur le dos et l’a de nouveau forcé à se recroqueviller après qu’on lui ait demandé de s’asseoir sur le trottoir environ une minute plus tard. Dans leur déclaration, Hill et Collins affirment que Hill a informé les policiers qu’il avait récemment subi une opération au genou, mais Torres « a ignoré sa déclaration et a continué à faire un usage intensif de la force ».

« Les événements survenus le dimanche 8 septembre 2024 ne sont qu’un rappel des réalités des nombreuses injustices auxquelles les personnes des communautés noires et minoritaires sont confrontées aux mains des forces de l’ordre », peut-on lire dans le communiqué. « Bien que nous n’accusions en aucun cas l’agent d’être raciste, nous accusons les coutumes et les pratiques des forces de l’ordre d’un point de vue historique d’être discriminatoires et oppressives envers les communautés noires et minoritaires. Nous ne pouvons pas ignorer ce fait et rester silencieux sur cette question simplement parce que c’est un débat difficile. »

Les joueurs des Dolphins Jonnu Smith et Calais Campbell sont arrivés sur les lieux peu de temps après l’arrestation de Hill ; Smith a été cité tandis que Campbell, ancien lauréat du prix Walter Payton de l’Homme de l’année, a été brièvement détenu pour ce qu’il a qualifié de non-respect des règles.

Les avocats Ignacio Alvarez du cabinet ALGO et Israel Reyes du cabinet Reyes, qui représentent Torres, ont publié lundi une déclaration demandant la « réintégration immédiate » de leur client. Ils ont également qualifié de « prématurée » la décision de mettre leur client en congé, bien qu’ils « soutiennent pleinement » la demande de la directrice de la police de Miami-Dade, Stephanie Daniels, en faveur d’un examen approfondi.

Ni Alvarez ni Reyes n’ont répondu lorsqu’on leur a demandé si leur déclaration avait été rédigée avant ou après que les images de la caméra corporelle de l’incident aient été rendues publiques lundi.

« Nous exhortons toutes les parties à s’abstenir de faire des déclarations publiques qui pourraient déformer les actions de notre client et induire le public en erreur sur la détention de M. Hill », a déclaré Alvarez dans le communiqué.

Selon leur déclaration, Torres ne ferait aucun commentaire avant la fin de l’enquête sur cette affaire ; Alvarez et Reyes n’ont pas immédiatement répondu à une demande de renseignements visant à savoir si Torres avait fait l’objet de mesures disciplinaires, d’incidents ou d’enquêtes antérieures.

Lors d’une apparition lundi dans « The Dan Le Batard Show », l’agent de Hill, Drew Rosenhaus, a exprimé son dégoût face au traitement réservé par les policiers à son client.

« Personnellement, je pense que les policiers qui ont fait ça à Tyreek ne devraient pas être dans cette situation, ils devraient être relâchés », a déclaré Rosenhaus. « Regardez le type qui lui a donné un coup de pied, ce type devrait être renvoyé. C’est hors de contrôle. Le type qui a sauté sur lui et l’a étranglé ? Il n’y a pas de place pour un policier qui porte un badge qui fonctionne comme ça, quand Tyreek n’était pas agressif, violent ou ne ripostait pas de quelque manière que ce soit.

« C’était horrible la façon dont ils l’ont traité. Ils ne l’ont pas traité comme un être humain. »

Le quart-arrière des Dolphins, Tua Tagovailoa, a déclaré mardi que Hill avait réuni un groupe de coéquipiers pour discuter de la manière de transformer l’expérience en quelque chose de positif pour la communauté, mais leurs idées ne seront probablement pas mises en œuvre avant le match de l’équipe jeudi soir contre les Buffalo Bills.

Le vétéran Terron Armstead, capitaine de l’équipe des Dolphins avec Hill et Tagovailoa, a déclaré que l’équipe serait prête pour le match de jeudi, malgré la courte semaine et les distractions potentielles.

« Je pense que c’est la beauté de ce sport », a-t-il déclaré. « Vous avez la possibilité d’échapper aux problèmes du monde réel pendant ce créneau horaire. Je pense qu’il n’y a pas de meilleur endroit au monde où Tyreek aurait pu suivre cela que dans un vestiaire et un match de football. C’est la beauté de ce sport, que vous ayez le temps de vous échapper et d’entrer dans un monde qui est en quelque sorte un fantasme pour nous. »