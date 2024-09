Tyreek Hill demande le licenciement d’un policier après un contrôle routier et une détention

Tyreek Hill a demandé le licenciement d’un policier de Miami-Dade après que le receveur des Dolphins de Miami a été arrêté lors d’un contrôle routier à l’extérieur du Hard Rock Stadium dimanche.

Dans une déclaration publiée au nom de Hill, l’avocat Julius Collins a déclaré que lui et son client « sont d’avis que l’usage de la force par l’agent était excessif, croissant et imprudent ». L’agent, que le service de police a identifié comme étant Danny Torres, un vétéran de 27 ans, Selon l’Associated Pressa été placé en fonctions administratives pendant qu’une enquête se déroule.

La police a arrêté Hill alors qu’il se rendait au stade dimanche pour le match d’ouverture de la saison des Dolphins contre les Jaguars de Jacksonville. Des images de caméras corporelles diffusées par la police de Miami-Dade ont montré Hill en train d’être forcé de sortir de son véhicule et de se coucher au sol par les policiers.

Dans la vidéo, la police s’approche de la voiture de Hill et ce dernier remonte sa vitre après une brève interaction. La police lui demande de garder sa vitre baissée. Comme il ne la baisse pas complètement, l’un des quatre policiers ouvre la portière de la voiture et tire Hill hors du véhicule par la nuque. L’un des policiers place Hill face contre terre sur la rue pour le menotter.

ALLER PLUS LOIN Les Dolphins estiment que la conduite de la police envers Hill est « excessivement agressive et violente »

Hill a été cité pour conduite imprudente et non-port de la ceinture de sécurité, a rapporté l’AP.

Dans leur déclaration, Hill et Collins ont noté que l’agent « a placé ses mains sur ou autour » du cou de Hill au moins deux fois et ont déclaré que l’agent n’avait pas écouté Hill lorsqu’il a dit à la police qu’il avait récemment subi une opération au genou.

« L’officier a ignoré sa déclaration et a continué à recourir à la force de manière excessive », ont-ils déclaré dans le communiqué.

« Les événements survenus le dimanche 8 septembre 2024 ne sont qu’un rappel des réalités des nombreuses injustices auxquelles les personnes des communautés noires et minoritaires sont confrontées aux mains des forces de l’ordre », ont-ils déclaré. « Bien que nous n’accusions en aucun cas l’agent d’être raciste, nous accusons les coutumes et les pratiques des forces de l’ordre d’être discriminatoires et oppressives à l’égard des communautés noires et minoritaires d’un point de vue historique. Nous ne pouvons pas ignorer ce fait et rester silencieux sur cette question simplement parce que c’est un débat difficile. »

Ils concluent la déclaration en disant que Hill «s’engage à approfondir la conversation et à être actif dans la promotion du changement dans les relations entre la communauté et la police. » Cela fait écho à un message que le receveur a partagé avec X lundi dans lequel il a écrit : « Faisons un changement. »

Faisons un changement — Ty Hill (@cheetah) 10 septembre 2024

Les avocats Ignacio Alvarez et Israel Reyes, qui représentent Torres, l’officier placé en fonctions administratives, ont déclaré qu’ils pensaient que la décision de le mettre en congé était « prématurée », mais qu’ils soutenaient l’appel de la directrice du département de police de Miami-Dade, Stephanie Daniels, pour un examen approfondi de l’incident.

« Nous demandons la réintégration immédiate de notre client et une enquête complète, approfondie et objective, comme l’a également préconisé le directeur Daniels », ont-ils déclaré.

Lundi, la South Florida Police Benevolent Association, un syndicat de policiers, a déclaré qu’elle « soutenait les actions de nos policiers » impliqués dans l’incident.

« Nous avons travaillé dur dans toutes les communautés pour combler le fossé entre ce que les gens pensent que les forces de l’ordre devraient et peuvent faire », a déclaré l’association dans un communiqué. « En attendant que l’enquête suive son cours, sur la base de ce que nous savons, nous soutenons les actions de nos agents, mais nous attendons avec impatience une communication plus ouverte à l’avenir. »

Les entraîneurs et coéquipiers de Hill ont exprimé leur soutien à son égard depuis son arrestation. L’entraîneur des Dolphins, Mike McDaniel, a déclaré lundi qu’il « avait été difficile pour moi de ne pas me sentir plus bouleversé à mesure que j’y pensais ».

« Je pense qu’il est extrêmement important d’attendre que les informations soient recueillies avant de se précipiter pour juger », a-t-il déclaré. « Quoi qu’il en soit, je sais que les sentiments exprimés sont… troublants. Deux choses découlent de l’adversité. Je suis très fier que mes coéquipiers soient des coéquipiers et je suis très fier que nos gars comprennent la responsabilité civique d’une plateforme et aient l’intention de faire ce qu’il faut en conséquence. »

(Photo : Rich Story / Getty Images)