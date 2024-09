Tyreek Hill brièvement détenu par la police pour infraction au code de la route avant le match des Dolphins ; l’officier mis en congé

Un policier a été mis en congé administratif après avoir été impliqué dans un incident au cours duquel Tyreek Hill des Dolphins de Miami a été menotté et placé face contre terre dans une rue à l’extérieur du stade de l’équipe après un contrôle routier dimanche matin, quelques heures avant que le receveur vedette ne joue son premier match de la saison.

L’agent, dont l’identité n’a pas été révélée, était l’un des trois au moins impliqués dans l’arrestation de Hill, qui a déclaré avoir été arrêté pour excès de vitesse et conduite imprudente. Certains fans ont vu l’incident et ont filmé la scène alors qu’ils se rendaient au match, et elle est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

La directrice de la police de Miami-Dade, Stephanie V. Daniels, a déclaré avoir lancé une enquête interne.

Après le match, Hill a été informé que l’officier avait été mis en congé en attendant les résultats de l’enquête. « Cela devrait vous dire tout ce que vous devez savoir », a-t-il déclaré.

Le plaqueur défensif Calais Campbell, qui a également été brièvement menotté après être venu en aide à son coéquipier, a ajouté : « Cela a du sens compte tenu de la situation. »

Hill, qui a déclaré qu’il respectait les policiers et qu’il souhaitait en devenir un lorsqu’il se retirerait du football, a déclaré qu’il « n’avait aucune idée » de la raison pour laquelle la police l’avait menotté.

« Je n’ai pas manqué de respect à ma mère parce qu’elle ne m’a pas élevé de cette façon », a déclaré Hill. « Je n’ai pas juré. Je n’ai rien fait de tout ça. Comme je l’ai dit, j’essaie encore de comprendre, mec. »

« Et si je n’étais pas Tyreek Hill ? »

Hill a déclaré qu’il ne voulait pas utiliser son statut pour se sortir de cette situation, mais s’est demandé ce qui se serait passé s’il n’avait pas été une star de la NFL.

« Je ne veux pas aborder le sujet de la race, mais parfois, cela devient un peu douteux », a déclaré Hill. « Et si je n’étais pas Tyreek Hill ? Dieu sait ce que ce type ou ces types auraient fait. Je voulais juste m’assurer de faire ce que mon oncle me disait toujours de faire chaque fois que je me trouvais dans une situation comme celle-là : « Écoute simplement, mets tes mains sur le volant et écoute simplement. »

Daniels a déclaré dans un communiqué publié plus tôt dimanche qu’elle avait demandé un « examen immédiat » des détails entourant l’incident, ajoutant que le département examinerait les images de caméra corporelle disponibles.

Dans une déclaration ultérieure, Daniels a déclaré : « Je m’engage à faire preuve de transparence et de responsabilité envers la communauté dans toute situation impliquant mes agents. »

Hill a déclaré que tout s’est passé si vite qu’il a été pris au dépourvu.

« Je suis juste heureux que mes coéquipiers aient été là pour me soutenir dans cette situation parce que je me sentais seul », a ajouté Hill.

Campbell a déclaré qu’il conduisait vers le Hard Rock Stadium lorsqu’il a vu Hill menotté et qu’il s’est arrêté pour l’aider. Le vétéran de la NFL de 17 ans s’est également retrouvé menotté, affirmant que les officiers lui ont dit que c’était parce qu’il avait désobéi à leurs ordres directs.

« J’ai vu que j’avais eu recours à une force excessive, alors je suis sorti de la voiture pour essayer de désamorcer la situation », a déclaré Campbell, qualifiant également l’incident d’« un peu extrême ».

Hill, qui a mené la NFL en termes de yards de réception en 2023, a déclaré avoir parlé à sa femme et à sa famille après l’incident et avant le début du match.

Il a mené les receveurs de Miami avec sept réceptions pour 130 yards dimanche, dont un touchdown de 80 yards au troisième quart-temps qui a aidé les Dolphins à battre les Jaguars de Jacksonville 20-17. Hill a célébré le score en plaçant ses mains derrière son dos comme pour simuler qu’il était menotté.

L’agent de Hill, Drew Rosenhaus, a qualifié cette situation de « déchirante » sur ESPN.

« Je ne comprends pas comment les choses ont pu dégénérer jusqu’à la situation dans laquelle ils se trouvaient, menottés et maintenus au sol par la police », a déclaré Rosenhaus. « Je suis profondément préoccupé par cela. Très troublé. Nous allons enquêter sur la situation. Nous allons surveiller Tyreek, mais je ne vais pas porter d’accusations pour le moment. Le plus important est que Tyreek va bien physiquement, mentalement il était très bouleversé par ce qui s’est passé. »

Le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy, a déclaré que la ligue avait été en contact avec les Dolphins, mais a refusé de commenter davantage.