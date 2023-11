Tyrece Radford, Wade Taylor IV, Henry Coleman et le rebond offensif mènent Texas A&M à une victoire de 73-66 sur l’État de l’Ohio

Texas A&M en a accumulé 19 tout en récoltant 16 rebonds offensifs, et étant donné qu’il a remporté le concours par une marge de 73-66, cela s’est avéré être une différence suffisante vendredi soir au Schottenstein Center.

Wade Taylor IV, Tyrece Radford et Henry Coleman III ont chacun joué un rôle gargantuesque dans la victoire du Texas A&M, marquant respectivement 21, 21 et 20 points. Coleman a mené tous les rebondeurs du match avec 11 rebonds.

Bruce Thornton a inscrit vaillamment 24 points pour mener tous les buteurs avec 8 tirs sur 20 dans l’effort perdant.

ÉQUIPE 1 2 FINAL #15 TEXAS A&M 34 39 73 ÉTAT DE L’OHIO 33 33 66

Les Buckeyes ont également fait preuve d’une solide défense intérieure vendredi. Au cours des 24 premières minutes de jeu, ils ont repoussé neuf tentatives de tir d’Aggie. C’était déjà suffisant pour dépasser le record de huit blocs de l’Ohio State il y a un an. Les Buckeyes ont terminé avec un total de 10 tirs écrasés. Mais cela n’a pas suffi pour remporter la victoire vendredi.

Première moitié



Thornton a réussi un trois sur la première possession et le premier tir du match alors que les Buckeyes ont pris un avantage initial de 7-0, mais Texas A&M a rapidement contré avec une course de 9-2 pour prendre les devants à 11-9.

Ohio State avait cependant des réponses, d’abord avec un solide sauteur de milieu de gamme contesté de Middleton, puis un faux pompage de Thornton qui a vu un défenseur passer pour lui permettre de renverser un 3 ouvert.

Roddy Gayle Jr. a ajouté un flotteur pour donner à Ohio State une avance de 16-13 avec 13 :05 à jouer en première mi-temps.

Un jeu bâclé s’en est suivi. Des passes errantes ont été lancées des deux côtés, y compris des problèmes de communication lors d’une tentative de transmission croisée de Middleton à Gayle. Dale Bonner s’est dribblé dans une violation de la zone arrière, coincé contre un défenseur d’Aggie. Cependant, pendant la mi-temps, les Buckeyes et les Aggies n’ont réalisé que trois revirements chacun.

À la sortie de la séquence, Jamison Battle a réussi un triple depuis l’aile gauche qui a donné aux Buckeyes une nouvelle avance de deux points à 21-17 avec 7 :41 à jouer avant la mi-temps.

Cependant, le rebond offensif maintenait Texas A&M dans la compétition. Andersson Garcia des Aggies a saisi un tableau offensif et l’a donné à Coleman et un autre rebond offensif de Coleman a conduit à un 3 ouvert pour Radford pour égaliser le match à 24.

Même un rebond défensif initialement saisi par Gayle a été volé de ses mains et posé par Radford. Texas A&M a bénéficié d’un avantage de 8-2 en première mi-temps pour les rebonds offensifs et de 13-2 pour les points de la deuxième chance.

Rien de tout cela n’a empêché Gayle de lancer un alley-oop tonitruant de Thornton qui a cependant attiré le pop le plus fort d’une foule engagée à Value City Arena, donnant aux Buckeyes une avance de 31-28 lors du temps mort des médias des moins de quatre ans.

Texas A&M a cependant utilisé une séquence de 6-0 pour prendre l’avantage 34-33 à la mi-temps.

Deuxième partie



ÉTAT DE L’OHIO STATUT TEXAS A&M 66 POINTS 73 26-62 ans (41,9%) MGF-FGA (PCT.) 27-63 ans (42,9%) 4-19 (21,1%) 15h-3PA (PCT.) 3-18 ans (16,7%) 10-17 ans (58,8%) FTM-ALE (PCT.) 16-23 ans (69,6%) 8 CHIFFRE D’AFFAIRES 6 35 REBONDS TOTALS 45 12 REBONDS OFFENSIFS 16 23 REBONDS DÉFENSIFS 29 14 POINTS DE BANC 7 dix BLOCS 1 2 VOLES 3 11 ASSISTE 8

La défense intérieure de l’Ohio State commençait à avoir un impact sur l’offensive.

Après qu’Evan Mahaffey ait rejeté un tir de Coleman, Ohio State a déclenché une pause rapide qui a été couronnée par un lay-up de Bonner compté pour le gardien de but.

Cependant, la seconde mi-temps est restée pour l’essentiel simple. Swing après swing n’arrêtait pas de se produire. Au moment où le meneur de jeu du Texas A&M Wade Taylor IV a converti un lay-up et le lancer franc qui a suivi pour donner une avance de 51-49 aux Aggies avec moins de 11 minutes à jouer, il y avait eu 19 changements d’avance dans la compétition, dont six sur les six derniers ont confectionné des paniers.

Zed Key a commencé à connaître du succès dans cette séquence, réalisant son propre lay-up avant celui de Taylor et repoussant un tir manqué par la suite pour nouer le match à 51 chacun.

Après que Radford ait donné une fois de plus l’avantage aux Aggies, Thornton a répondu avec un flotteur qui a roulé autour du bord et a chuté pour égaliser 53-53 avec 7:32 à jouer.

Puis, pour la première fois en seconde période, une équipe a obtenu deux scores d’écart. Texas A&M a obtenu des seaux de Taylor et Coleman pour en faire un match de 57-53, puis a échangé un lancer franc de Thornton avec un lay-up de Taylor pour avancer 59-54.

Ohio State a tenté de réduire le déficit sur un lay-up de Mahaffey, mais a été une fois de plus contrecarré par le rebond offensif des Aggies et était mené 61-56 avec 4:50 à jouer après que Garcia ait repoussé le raté d’un coéquipier.

Thornton a encaissé un lay-up et un pour trois points pour ramener Ohio State à un score de 63-60 seulement pour que Radford fasse une faute sur le verre offensif et porte le score à 65-60 sur la bande de charité.

Ohio State n’est plus jamais revenu à moins d’un score alors que les Aggies ont réussi cinq lancers francs dans la dernière minute et Battle a commis une faute à 38 secondes de la fin.

Et après?



L’Ohio State affronte le Merrimack College mercredi à 19 heures au Value City Arena. Le jeu sera diffusé par Big Ten Network.

